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165 محطة تقدم خدمة التنقل بالدراجات الهوائية والسكوتر في المدينة

الدراجات الهوائية
التنقل بالدرجات الهوئية في المدينة
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بدأت في المدينة المنورة أعمال تنفيذ 165 محطة لتقديم خدمة التنقل بالدراجات الهوائية والسكوتر، التي تعدّ أول شبكة عامة تعمل في هذا المجال في المملكة.اضافة اعلان
 ويجري تنفيذ المشروع الذي تنفّذه شركة المقر للتطوير والتنمية التابعة لأمانة المدينة المنورة، بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات النقل على مرحلتين.


توسيع الشبكة

وتركّز المرحلة الأولى على الدراجات الكهربائية، بينما ستشهد المرحلة الثانية توسيع الشبكة لتشمل الـ "سكوتر" تتوزّع في أنحاء المدينة المنورة وذلك في بداية السنة المقبلة.
 وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب، أن الشبكة ستضم في البداية 60 محطة للدراجات الكهربائية والسكوتر، سيتم توسيعها لاحقاً لتشمل 165 محطة.


تعزيز ديناميكية الحركة

مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز ديناميكية الحركة في المدن بسلاسة ومرونة من خلال نظام صديق للبيئة، بالاعتماد على وسائل الاستدامة البيئية المبنية على التطور والابتكار لتحقيق هدف السعودية الخضراء للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وأفاد أن شبكة الـ "سكوتر" والدراجات الهوائية ستكون مرتبطة بوسائل النقل العام الأخرى في المدينة المنورة، بما في ذلك محطة قطار الحرمين السريع، وشبكة الحافلات.


تسهيل عملية التنقل داخل المدينة

ويوفر لسكان المدينة المنورة وزوارها حلولًا إضافية تسهّل من عملية تنقلهم داخل المدينة المنورة، مؤكداً حرص شركة "المقرّ" للتطوير والتنمية على تقديم حلول تسهم في تحسين جودة الحياة للناس.
وتشجيع اتباع نمط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء".

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