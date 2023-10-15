150 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج التعليم المطور بجامعة الملك فيصل (فيديو)

أ أ

كشف الدكتور فواز بن وصل الله بن سالم الصاعدي، عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أن 150 ألف طالب وطالبة استفادوا من العمادة حتى الآن. اضافة اعلان

وقال لفضائية "الإخبارية: "ظهرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل نشأت قبل 15 عامًا لإيجاد نمط جديد من التعليم (التعليم عن بعد) لخدمة أبناء المجتمع، عبر التركيز على التعليم المطور للانتساب، والتي خدمت 150 ألف طالب وطالبة".



أهداف العمادة



وتهدف العمادة إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية في الجامعة وإنشاء بيئة تعليمية إلكترونية جاذبة ومتكاملة تستخدم فيها تقنيات منتمية للمستقبل، بما يضمن دعم مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، والإسهام في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم.وجاءت فكرة انشاء عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك فيصل كخطوة مهمة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم، وبعد أن قطعت الجامعة شوطًا جيدًا في هذا المجال.

بالإضافة الى السعي الحثيث للجامعة نحو التطوير ومواكبة كل ما يستجد في التعليم العالي.





نقلة نوعية في التعليم الجامعي



التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد



وتطمح إدارة الجامعة من خلال العمادة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي بجامعة الملك فيصل، والارتقاء بها من جامعة تقليدية توظف أساليب تدريس تقليدية إلى جامعة عصرية تتطلع للرقي والتميز من حيث أساليب التدريس وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتمتع بمستوى جودة عالي نحو تحقيق التطوير والتحديث المستمر الذي يواكب مستوى هذه الجامعة وتاريخها.كما تهدف العمادة إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية في الجامعة باستخدام إستراتيجيات وأساليب مدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة بشكل يسمح للطلبة الذين تمنعهم الظروف من الالتحاق بالجامعة بالشكل النظامي من الدراسة في جامعة الملك فيصل عن بُعد.ونتيجة للزيادة في عدد الطلبة الذين ينهون الثانوية العامة والإقبال الشديد على الجامعات، يساعد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول بالجامعه ضمن الإمكانات المتوفرة.وتعنى هذه العمادة بكافة أمور التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعة من توفير لمصادر التعليم الإلكترونية، وأنظمة التعليم الإلكتروني العالمية، وتوفير التدريب اللازم عليها والإدارة والإشراف على توفير كامل الدعم الفني والتقني لبرامج التعليم عن بعد.

وسيصار إليها إعداد وإدخال أنظمة التعليم التفاعلية المتزامن التي توفر التفاعل المباشر بين الطلبة ومدرسيهم، والبرمجيات اللازمة لإعداد وتطوير المواد التعليمية، والأنظمة المتطورة لتسجيل المحاضرات بكافة فعالياتها وتوفيرها للطلبة حيث يمكن تصفحها وإعادة عرضها باستخدام الإنترنت في أي زمان ومكان، والسير قدمًا نحو بيئة تعلم إلكتروني متكاملة لخدمة طلبة الجامعة.





تحسين وتطوير العملية التعليمية



أنماط الدراسة في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد



التعليم عن بعد



تهدف عمادة التعلم الإلكتروني إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية في جامعة الملك فيصل باستخدام إستراتيجيات وأساليب مدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.إذ يتم تزويد المتعلمين بالتعليم والمعرفة باستخدام التكنولوجيا وبطريقة مستمرة بغض النظر عن المكان والزمان عن طريق توفير مواد تعليمية ومحاضرات تفاعلية منظمة بشكل إلكتروني يستطيع المتعلم استعراضها والتعلم منها عن بعد.وبشكل يسمح للطلبة - الذين تمنعهم الظروف من الالتحاق بالجامعة بالشكل النظامي - الدراسة في جامعة الملك فيصل عن بعد.وتتلخص أهداف العمادة في ما يلي:تطبيق التقنيات والمستحدثات في مجال التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية.حوكمة التدريب وتقديمه لجميع فئات المجتمع من خلال التدريب الإلكتروني وإيصاله لأكبر شريحة من المستفيدين.إتاحة فرص التعليم الجامعي لجميع فئات المجتمع من خلال استحداث برامج تقدم من خلال أنماط التعلم الإلكتروني.جعل التعليم والتدريب أكثر مرونة وتحررًا من القيود المعقدة، والتغلب على العوائق الزمانية والمكانية.تحقيق العدالة في فرص التعليم الجامعي، والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد لهذا النمط من التعليم.توفير مصادر تعليمية رقمية حديثة ومتنوعة ومتعددة، لدعم العملية التعليمية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية.توفير المتطلبات التعليمية التقنية التي تفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات الاقتصاد المعرفي.خلق بيئة تعلم إلكتروني حديثة تحفز الطلبة للإبداع والتميز الدراسي.رفع الوعي لدى المجتمع حول مفهوم التعلّم الإلكتروني والحاجة إلى استخدامه لتحسين مستوى التعليم.تعزيز الكفاءة التعليمية لفعاليات التعلم الإلكتروني بالجامعة وضمان جودتها.تعزيز استخدام المعايير العالمية الملائمة في مجال التعلم الإلكتروني والتدريب الإلكتروني وضمان جودتها.تقدم عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد نموذجًا مميزًا لعملية التّعليم عن بعد، يتميز بالشمولية والكفاءة العالية وفق المعايير التربوية والتقنيّة والمؤسّسية في مجال التّعلّم الإلكترونيّ،وتُقدّم العمادة للطلبة كافة الأنشطة والخدمات التّعليمية الأكاديمية وخدمات القبول والتسجيل وخدمات شؤون الطلبة والخدمات التي تُعنى بمتابعة الطلبة وتقييم الأداء وتوفير البيانات الخاصة باتخاذ القرار... وغيرها، وذلك بشكل إلكترونيّ من خلال منظومة إلكترونيّة متكاملة تحاكي النظام التّعليمي النظامي للجامعة بكافة فعالياته ونشاطاته.يعقد أعضاء هيئة التدريس المحاضرات واللقاءات والساعات المكتبية باستخدام أنظمة التعليم المتزامن التي توفر تفاعلاً مباشرًا بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.ويقوم أستاذ المقرر بتسجيل المحاضرات بكافة فعالياتها بشكل إلكتروني وجدولتها وتصنيفها في شكل مقررات إلكترونية رقمية وربطها مع نظام إدارة التعلم الإلكتروني.ثم يتاح للطلبة الرجوع إلى هذه المحاضرات وحضورها في أي وقت، وفيما يخص نشاطات وأعمال الفصل يقوم أعضاء هيئة التدريس بتوفير الواجبات والأسئلة النقاشية والاختبارات القصيرة للطلبة من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني.وتقوم أنظمة متابعة أداء الطلبة بإصدار تقارير المتابعة لجودة العملية التعليمية وأداء الطلبة على نشاطات المقرر المختلفة.

كما يتمكن عضو هيئة التدريس من الالتقاء مع طلابه بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت لعرض المحتوى التعليمي بالصوت والصورة وتلقي أسئلة الطلبة والإجابة عليها وإجراء كافة التفاعلات والنشاطات الصَّفية التقليدية إلكترونيًا.





الفئات المستهدفة بعمادة التعلم الإلكتروني



تستهدف العمادة بشكل أساسي ثلاث فئات رئيسة هي :- الطلبة: وهم المنتج الذي تزود به الجامعة المجتمع والذي من خلاله تكتسب الجامعة سمعتها ومكانتها. وسيكون للعمادة تركيز على هذه الفئة سواء الطلبة الذين يتعلمون داخل الحرم الجامعي، أو الطلبة الذين يتعلمون دون أن يكونوا موجودين داخل الحرم الجامعي (التعليم عن بُعد) .- أعضاء هيئة التدريس: فهم المنتجون والصناع الذين يستخدمون إبداعهم والأدوات التي توفرها لهم الجامعة والتقنيات وأنظمة التعلم الإلكتروني لإنتاج المواد التعليمية ذات الجودة العالية التي تتناسب مع سمعة الجامعة ومكانتها العلمية بين الطلبة وأفراد المجتمع.- المجتمع المحلي: وذلك من خلال تطوير البرامج التثقيفية والتوعوية المبنية على التكنولوجيا وتقديم برامج تدريبية تحقق من خلالها رسالة الجامعة تجاه المجتمع المحلي بالإضافة الى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية في هذا المجال.