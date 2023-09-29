14 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الجمعة الموافق 14 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2023م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:13 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:59، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.





أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر









بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر06 :5 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 مساءً.





○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:56

المدينة –4:56

الرياض – 4:27

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:12

المدينة –12:44

الرياض –11:44

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة –3:37

الرياض – 3:09





○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:11

المدينة – 6:11

الرياض –5:43

○ موعد أذان العشاء

مكة –7:41

المدينة –7:41

الرياض –7:13



