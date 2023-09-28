13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 28 سبتمبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء





أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر





○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:12 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:05 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:54 مساءً.مكة – 4:56المدينة – 4:55الرياض – 4:27مكة – 12:12المدينة – 12:13الرياض – 11:45مكة – 3:36المدينة – 3:38الرياض – 3:09

○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



مكة – 6:12المدينة – 6:13الرياض – 5:44مكة – 7:42المدينة – 7:43الرياض – 7:14