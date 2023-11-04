السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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12 من طلبة المملكة يحصلون على جائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية لدول الخليج

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أحد الطلاب
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أُقيم اليوم في العاصمة العُمانية مسقط حفل جائزة التفوّق الدراسي لطلبة التعليم العام بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورتها 16.

سلطنة عمان

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جاء ذلك برعاية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان د. مديحة بنت أحمد الشيبانية، وحضور معالي د. عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من مسؤولي التعليم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

12 طالب وطالبة من أبناء المملكة


وشهد الحفل تكريم 12 طالباً وطالبة من أبناء وبنات المملكة المتفوقين، ضمن 84 من الطلبة المتفوقين المكرمين من دول الخليج العربي في نتائج نهاية العام الدراسي الماضي 2022/ 2023 بالدول الأعضاء بالمكتب، وهم:
 - أسامة الحازمي وجوري العنزي من إدارة التعليم بالحدود الشمالية.
- أحمد الغزال وأنس الخطيب من إدارة تعليم الأحساء.
- زياد عيد وليان العنزي من إدارة التعليم بتبوك.
- عبدالله العتيبي من إدارة تعليم الخرج.
- يزن الحربي من إدارة التعليم بالقصيم.
- أبرار هوساوي من إدارة تعليم ينبع.
- سارة الفارس من إدارة التعليم بالرياض.
- لطيفة الغنام من إدارة تعليم الشرقية.
- مسك الأحمدي من إدارة التعليم بالمدينة المنورة.

تكريم الطلبة المتفوقين

 

ويسعى مكتب التربية العربي لدول الخليج من خلال جائزة التفوق الدراسي لتكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام بالدول الأعضاء، وتحفيزهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية، ويدفع زملاءهم الطلبة إلى الاقتداء بهم، وكذلك تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء.

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