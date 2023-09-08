السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم

الموارد البشرية1
12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ينتظر 11640 من مجهولي النسب ممن سبق لهم الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة، حسم ملف إضافة اللقب إلى أسمائهم، بما يرفع عنهم الحرج ، وفقا لـ "الوطن".اضافة اعلان
وكانت صدرت تعليمات منذ سنوات، بمعالجة مشكلة أسماء مجهولي النسب متى رغبوا في معالجتها وتعديل اسم الأب والجد لتكون أكثر ملاءمة لثقافة المجتمع.


إضافة "ال" قبل الاسم الأخير

وذلك من خلال إضافة (ال) التعريف إلى الاسم الأخير لهم، وهو ما قابله المجهولون حينئذ باستحسان كبير، لأنه يرفع عنهم الحرج، ويحد من حالات التنمر عليهم.
لكن «الأبناء» كما تطلق عليهم الوزراة، أصيبوا بخيبة أمل بعد أن طال أمد البت في الموضوع، والجهات الرسمية تعلل تأخر البت في الموضوع.
ويصر عدد من «الأبناء» على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي القطاع الذي أوكلت إليه رعاية هذه الفئة والعناية بحقوقها، لذا كان عليها متابعة الملف الذي يراوح مكانه منذ 7 سنوات.


جمعية حقوق الإنسان

يؤرق ملف «الأبناء» الوزارة منذ عقود، وهو ما دفع هؤلاء الأبناء للضغط الإعلامي وطرق أبواب جمعية حقوق الإنسان للتعجيل بحسم الملف.
وسبق وصرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية سابقًا الدكتور عبدالله اليوسف، إلى القول «إن الوزارة لا تعارض إضافة «ال» التعريف للأيتام واليتيمات.
مشيرا إلى أن الوزارة ليست وحدها صاحبة القرار، أن هناك جوانب تنظيمية، وجوانب شرعية.


فتوى شرعية.. لا بأس

وكانت قد صدرت فتوى عن الأمانة العامة لهيئة لكبار العلماء برقم 21145 متوجة بتوقيع سماحة المفتي، تشير إلى أنه لا بأس من تزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسما ثلاثيًا.
وقالت الفتوى أيضا لابأس أكون يكون له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ «ابن»، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم.


وظائف لا تلائم تخصصاتهم

ويشير الأبناء كذلك إلى أن بعضهم أتم دراسته الجامعية في تخصصات مختلفة منها علم الاجتماع، علم النفس، عقيدة وأصول دين، تربية رياضية.
وأضافوا، أنهم وفور تسلمهم للوثائق تواصلوا مع المسؤولين في الوزارة لتوظيفهم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ولكنهم فوجئوا أنه تم تسكين غالبيتهم على وظائف لا تلاءم تخصصاتهم.



.

اقرأ أيضا

لا 636لا35
3:35 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

ولي العهد
3:03 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

ف غف غث ث
2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

محو الامية
1:21 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

في اليوم العالمي لمحو الأمية .. المملكة تدعم الطلاب وتوفر 1871 مدرسة

اقرأ أيضا

حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

"نزاهه" تبحث مع الانتربول مكافحة الجرائم العابرة للحدود

من السبت للأربعاء.. تحذير عاجل لـ"أزمات مكة" بضرورة تجنب مجاري السيول

السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وقرض الـ 100ألف ريال وحالة طلاق كل 10دقائق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

إعصار جازان القمعي
7:27 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%

سيول قوية جارية بتهامة
6:54 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

لا 636لا35
3:35 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

أمطار غزيرة
3:13 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

ف غف غث ث
2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

غع6 فغعف
2:08 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

السكان يهرعون للشوارع.. زلزال يضرب الرباط ومناطق بالمغرب (فيديوهات)

ع 7ه7 67
2:07 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة

وظائق
1:33 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة