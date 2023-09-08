12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم

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ينتظر 11640 من مجهولي النسب ممن سبق لهم الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة، حسم ملف إضافة اللقب إلى أسمائهم، بما يرفع عنهم الحرج ، وفقا لـ "الوطن". اضافة اعلان

وكانت صدرت تعليمات منذ سنوات، بمعالجة مشكلة أسماء مجهولي النسب متى رغبوا في معالجتها وتعديل اسم الأب والجد لتكون أكثر ملاءمة لثقافة المجتمع.





إضافة "ال" قبل الاسم الأخير





جمعية حقوق الإنسان





فتوى شرعية.. لا بأس





وظائف لا تلائم تخصصاتهم



وذلك من خلال إضافة (ال) التعريف إلى الاسم الأخير لهم، وهو ما قابله المجهولون حينئذ باستحسان كبير، لأنه يرفع عنهم الحرج، ويحد من حالات التنمر عليهم.لكن «الأبناء» كما تطلق عليهم الوزراة، أصيبوا بخيبة أمل بعد أن طال أمد البت في الموضوع، والجهات الرسمية تعلل تأخر البت في الموضوع.ويصر عدد من «الأبناء» على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي القطاع الذي أوكلت إليه رعاية هذه الفئة والعناية بحقوقها، لذا كان عليها متابعة الملف الذي يراوح مكانه منذ 7 سنوات.يؤرق ملف «الأبناء» الوزارة منذ عقود، وهو ما دفع هؤلاء الأبناء للضغط الإعلامي وطرق أبواب جمعية حقوق الإنسان للتعجيل بحسم الملف.وسبق وصرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية سابقًا الدكتور عبدالله اليوسف، إلى القول «إن الوزارة لا تعارض إضافة «ال» التعريف للأيتام واليتيمات.مشيرا إلى أن الوزارة ليست وحدها صاحبة القرار، أن هناك جوانب تنظيمية، وجوانب شرعية.وكانت قد صدرت فتوى عن الأمانة العامة لهيئة لكبار العلماء برقم 21145 متوجة بتوقيع سماحة المفتي، تشير إلى أنه لا بأس من تزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسما ثلاثيًا.وقالت الفتوى أيضا لابأس أكون يكون له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ «ابن»، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم.ويشير الأبناء كذلك إلى أن بعضهم أتم دراسته الجامعية في تخصصات مختلفة منها علم الاجتماع، علم النفس، عقيدة وأصول دين، تربية رياضية.وأضافوا، أنهم وفور تسلمهم للوثائق تواصلوا مع المسؤولين في الوزارة لتوظيفهم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ولكنهم فوجئوا أنه تم تسكين غالبيتهم على وظائف لا تلاءم تخصصاتهم.