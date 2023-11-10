118 قضية آداب عامة يوميًا في 2022

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زاد عدد قضايا الآداب العامة في 2022 إلى 42.800 بواقع 82.135 متهمًا، وبمعدل 118 قضية آداب عامة يوميًا، وليبلغ معدل عدد القضايا في العامين الماضيين نحو 113 قضية. اضافة اعلان

وبلغ عدد قضايا الآداب العامة خلال العامين المنصرمين 82.241 قضية وجهت أصابع الاتهام فيها إلى 137.264 متهمًا، حيث سجل عام 2021 نحو 39.441 قضية اتهم فيها 55.129 متهمًا.





قانون الذوق العام في المملكة





التلفظ بأي قول أو فعل في الأماكن العامة





ترويج الإباحية وتعاطي الممنوعات





تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة





رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية



قانون الذوق العام هو قانون خاص بالآداب العامة في المملكة عبارة عن مجموعة من القواعد صادرة في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة لضمان أن المواطنين والسائحين على دراية بقواعد الآداب العامة.يضم القانون 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3 آلاف ريال، ويلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة، وفقا لـ "الوطن".يأخذ الإخلال بالذوق العام عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة.قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر، أو ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ويشمل الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء.ويشمل أيضا ما يسهم في إثارة النعرات، أو يروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، كذلك تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصا لذلك.ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، واستخدام الإضاءات المؤذية كالليزر وما في حكمه، ومنها أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة.وكذلك مخالفة وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وتصنف اللائحة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مخالفة من مخالفات الذوق العام تستوجب معاقبة مرتكبيها.كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.