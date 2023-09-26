الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

11 ربيع الأول .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء الموافق 11 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 26 سبتمبر 2023م.
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الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:12 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:03، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر


بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:57 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:55
المدينة – 4:54
الرياض – 4:26
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:13
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:39
الرياض – 3:11
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:14
المدينة – 6:15
الرياض – 5:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:44
المدينة – 7:45
الرياض – 7:16


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