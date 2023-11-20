100 يوم.. الباقي في مهلة إسقاط المركبات بدون غرامات

أ أ

تنتهي المهلة التصحيحية، التي منحتها الإدارة العامة للمرور، لإسقاط المركبات دون غرامات عبر منصة أبشر، بعد 101 يوم، إذ تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024. اضافة اعلان





إسقاط المركبة التالفة أو المهملة





مراكز منشآت بيع المركبات "التشليح"





عمليات منصة أبشر





أعمال المديرية العامة للجوازات



ولفتت الإدارة في إنفوجراف على حسابها في منصة «إكس» إلى أنه يمكن إسقاط المركبة التالفة أو المهملة خلال المهلة التصحيحية من خلال الخطوات التالية:زيارة الرابط التالي http://absher.sa/vds، ثم استعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه للمركز، ثم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.وأوضحت أن خدمة إسقاط المركبات عبر منصة «أبشر» تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (3,550,000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشروعبر منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1,950,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 95,873 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28,242 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.و26,844 عملية في خدمة بياناتي، و21,953 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,147 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,425 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,457 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,855 بطاقة هوية بدل تالف.ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 253,040 إقامة، وإصدار 184,688 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 289,431 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 19,605 عمليات من خلال خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة.و47,713 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و22,702 طلب في خدمة تقرير مقيم، و6,086 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11,017 عملية نقل الخدمات، و2,110 عمليات في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.