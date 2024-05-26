الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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100 ألف فرصة تدريبية.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة رافد الحرمين

رافد الحرمين
رافد الحرمين
أ أ
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انطلقت اليوم, الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة ‎رافد الحرمين التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع ‎جامعة أم القرى؛ بهدف تطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.اضافة اعلان

 مبادرة رافد الحرمين:


وتأتي المبادرة التي تتضمن 100,000 فرصة تدريبية ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
 كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل ، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.

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