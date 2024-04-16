الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

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جدول الجزاءات المُحدّث:

100 ألف ريال غرامة زيادة الأسعار

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية
أ أ
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أقرّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمد مؤخرًا، غرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5000 ريال على نوعين من مخالفات البيع العامة.اضافة اعلان

زيادة الأسعار عن الأسعار المحددة:

وتشمل هذه الحالات زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة في السلع التموينية، وزيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة، والتي يتم تحديد غرامتها بناء على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع.
وصنف جدول الجزاءات المحدث، حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، كمخالفة جسيمة تصل قيمتها إلى 5000 ريال.

سلامة المنشآت


من جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة- وفق الوطن- أن بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث تتضمن تسعة مجموعات، يأتي منها مخالفات البيع العامة، حيث تم تقسيمها إلى 12 نوعًا يترتب عليها تطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في الجدول، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.
كما تأتي من أبرز المخالفات إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، حيث تصل غرامتها إلى 10.000 ريال، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.


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