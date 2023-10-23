10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

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اعتبارًا من أمس الأحد، بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود. اضافة اعلان

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءًا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.



وفيما يلي أبرز المعلومات عن الآلية الجديدة بحسب منصة "مركبتي":





ماذا يُقصد بالمقابل المالي على رخص سير المركبات؟



لماذا تم تطبيق المقابل المالي لكفاءة الطاقة على رخص سير المركبات؟



من المستهدف بتطبيق قيمة المقابل المالي؟



متى سيبدأ التطبيق؟



كيف سيتم التطبيق؟



ما المركبات التي لن يشملها القرار؟



ما الجهات الحكومية المشاركة في التطبيق؟



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