10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

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اعتبارًا من أمس الأحد، بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
وسيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءًا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الآلية الجديدة بحسب منصة "مركبتي":
ماذا يُقصد بالمقابل المالي على رخص سير المركبات؟هي قيمة مالية تضاف إلى رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
لماذا تم تطبيق المقابل المالي لكفاءة الطاقة على رخص سير المركبات؟يعد تحسين الأثر البيئي عبر الحد من ارتفاع الانبعاثات الضارة وتقليل الأثر الصحي من أهم الأهداف لبناء مستقبل مستدام، ونظرًا للانبعاثات العالية الناتجة عن المركبات فكان لابد من النظر في معايير للحد من ارتفاعها، ولذلك يعد تحسين كفاءة الاستهلاك في قطاع النقل من أحد أهم أسباب تقليل الانبعاثات وتحسن الأثر البيئي.
من المستهدف بتطبيق قيمة المقابل المالي؟سيتم تطبيق المقابل المالي على مرحلتين:
المستهدفون في المرحلة الأولى: هم ملاك المركبات الجديدة الخفيفة موديل 2024 م.
المستهدفون في المرحلة الثانية: هم جميع ملاك المركبات الخفيفة والثقيلة.
متى سيبدأ التطبيق؟سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى: خلال عام 2023 م، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة موديل عام 2024 م.
كما سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية: خلال عام 2024م، وتشمل جميع المركبات الخفيفة والثقيلة.