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صحيفة تواصل الالكترونية

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

الوقود
القرار بدأ تطبيقه على المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024
أ أ
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اعتبارًا من أمس الأحد، بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.اضافة اعلان
وسيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءًا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الآلية الجديدة بحسب منصة "مركبتي":

ماذا يُقصد بالمقابل المالي على رخص سير المركبات؟

هي قيمة مالية تضاف إلى رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

لماذا تم تطبيق المقابل المالي لكفاءة الطاقة على رخص سير المركبات؟

يعد تحسين الأثر البيئي عبر الحد من ارتفاع الانبعاثات الضارة وتقليل الأثر الصحي من أهم الأهداف لبناء مستقبل مستدام، ونظرًا للانبعاثات العالية الناتجة عن المركبات فكان لابد من النظر في معايير للحد من ارتفاعها، ولذلك يعد تحسين كفاءة الاستهلاك في قطاع النقل من أحد أهم أسباب تقليل الانبعاثات وتحسن الأثر البيئي.

من المستهدف بتطبيق قيمة المقابل المالي؟

سيتم تطبيق المقابل المالي على مرحلتين:
المستهدفون في المرحلة الأولى: هم ملاك المركبات الجديدة الخفيفة موديل 2024 م.
المستهدفون في المرحلة الثانية: هم جميع ملاك المركبات الخفيفة والثقيلة.

متى سيبدأ التطبيق؟

سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى: خلال عام 2023 م، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة موديل عام 2024 م.
كما سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية: خلال عام 2024م، وتشمل جميع المركبات الخفيفة والثقيلة.

كيف سيتم التطبيق؟

سيتم احتساب المقابل المالي بحسب معيارين هما سعة المحرك (للمركبات الخفيفة موديل 2015 وما قبل وجميع المركبات الثقيلة) واقتصاد الوقود (للمركبات الخفيفة موديل 2016 وما بعد) حيث تم تقسيم المقابل المالي إلى خمس مستويات بحسب كفاءة استهلاك الوقود.

ما المركبات التي لن يشملها القرار؟

لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.

ما الجهات الحكومية المشاركة في التطبيق؟

يشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الحاسبة التقديرية

تتيح هذه الخدمة لمالك المركبة من تقدير قيمة المقابل المالي على رخصة السير بناءً على قيم اقتصاد الوقود أو سعة المحرك للمركبة.

تقديم طلب اعتراض

تتيح هذه الخدمة تقديم طلب اعتراض على البيانات الفنية (اقتصاد الوقود، سعة المحرك) والتي بني عليها المقابل المالي خلال مدة لا تزيد عن 60 يوم من تاريخ إضافة المقابل المالي.

الاستعلام عن طلب

تمكن هذه الخدمة مالك المركبة من الاستعلام ومتابعة حالة طلب الاعتراض الفني من خلال رقم الطلب المرجعي المرسل على البريد الإلكتروني.

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