السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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10 أهداف و5 مزايا .. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية غدًا

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التعليم
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تبدأ غدًا الأحد اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

الالتزام بالتعليم المدمج:

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وتحرص وزارة التعليم دائما على الإلتزام  بالتعليم المدمج في نظام المسارات، لأهميته الكبيرة في تطوير التعليم.

ومن بين أهميته ما يلي:
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1- تطوير المرحلة الثانوية بشكل مستمر.
2- فهو عملية أساسية لحدوث التنمية الشامل والمستدامة.
 3- يحقق استراتيحيات تعمل على تحقيق أهداف ورؤية الدولة.
4- يحقق متطلبات التمنية الوطنية.
5- المشاركة في التأهيل لسوق العمل.

ما هو نظام المسارات؟



هو نظام تعليمي مختلف، يتكون من تسعة فصول دراسية يتم دراستها في ثلاث سنوات، ويجب اجتيازها جميعا للتخرج من هذه المرحلة، وتدرس فيها مجالات متنوعة سواء علمية أو انسانية، ويتضمن هذا النظام المسار العام، والمسار التخصصي، والتسكين، والتعليم المدمج والتعليم عن بعد، والتجسير، والعمل التطوعي، والحوكمة، والبرنامج الاختياري، وخطة التسريع للمتطلبات الجامعية، ومن القيم التي يسعى الى تحقيقها الاهتمام والمشاركة والمواطنة والمسئولية والتميز.


ويرتبط هذا النظام بتحقيق العديد من الأهداف، منها :

1- تنوع فرص التعلم
2- يهدف لتحقيق العديد من الأهداف منها
3- تعزيز البيئة التعليمية.
4- زيادة فرص العمل.
5- تطوير المنهج.
6- تثبيت الهوية الوطنية.
7- متابعة ومعرفة كل الأحداثوالعالمية.
8- تطوير التعليم الثانوي.
9- التأهل لسوق العمل.
10- تعزيز القيم الدينية.

اختبارات الفصل الدراسي الأول
في سياق متصل، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

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