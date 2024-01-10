الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 5 مهن يعمل أصحابها بدون كفيل والدعم الإضافي من حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة
أطلقت المملكة مبادرة "إلغاء الكفالة لبعض المهن" بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف"  وكذلك جهة العمل نفسها، ومن بين بنود المبادرة بالنسبة للمقيمين والوافدين هو إمكانية العمل بدون نظام الكفالة لبعض المهن.

مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 74 التي بدأ إيداعها في حساب المستفيدين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى نهاية العام الجاري.

مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية
اتهم أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، بعض المكاتب الخارجية للاستقدام بأنها لا تلتزم بواجباتها تجاه مثيلاتها في داخل المملكة.

تحذير من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

دعم مالي للمتعثرين عن سداد "الإيجار".. بشروط
أكدت بعض المصادر تدخل برنامج (إيجار)، في معالجة حالات تعثر المواطنين في سداد أجرة المسكن لمن ثبت عدم قدرتهم؛ إما لوفاة أو سجن أو مرض أو لضعف القدرة المادية.

اختصاصية: انتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب بالمملكة بنسبة 40%
أعلنت مريم الشهري، الأخصائية النفسية الإكلينيكية، انتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب من عمر 15 إلى 34 سنة بنسبة 40 في المئة.

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

رسميًا.. اتهام سناب شات بتسهيل تجارة المخدرات
رفعت مجموعة من عائلات المراهقين، الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل، دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة.

النظام الغذائي "السيئ "يزيد من خطر إصابة الأطفال بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية
حذرت دراسة من أن الأطفال الذين يعيشون على الوجبات السريعة يواجهون خطر الإصابة بتصلب الشرايين في سن 17 عامًا. 

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