الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 45% زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص و150 ألف ريال دعم من سكني

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء
عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص
ارتفع متوسط أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال 5 سنوات بنسبة 45% مرتفعًا من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.

دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الشروط
كشف برنامج سكني عن آلية الدعم المقدم للمستفيدين، في إطار المشاريع والحلول التمويلية المختلفة. 

4 فصول مناخية في يوم واحد .. "الزعاق" يكشف مفاجأة
قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، إنه طوال الـ 30 يوماً القادمة سيكون هناك 4 فصول في يوم واحد.

9 % ارتفاع ركاب النقل العام بالمملكة
ارتفع عدد ركاب النقل العام في المدن الرئيسة (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) خلال عام 2022 عن الأعوام السابقة منذ 2016.

هل تنطبق عليك؟.. لائحة جديدة لاستثناء هؤلاء من جباية الزكاة
تستعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإقرار لائحة جديدة لاستثناء المنشآت التي تمارس أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة، وفق شروط وضوابط محددة.

في الشرقية وعسير .. تفاصيل الإحصاءات حول الوفيات بسبب الأخطاء الطبية
أكد تقرير وزارة الصحة على أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بلغ 597 قرارًا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة.

بيان عاجل من سفارة المملكة في نيوزيلندا
أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنها ستحصل على عطلة يوم الاثنين 25 من سبتمبر الجاري، وذلك عشية الاحتفال باليوم الوطني.

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.37 مخالفة.. تعرف على تعديلات لائحة جودة الهواء

زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا
كشفت وسائل إعلام مصرية وليبية، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر غرب مصر، كما ضربت سواحل منطقة طبرق شرق ليبيا.

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