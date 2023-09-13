10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 40 ساعة تطوعية لطلاب الثانوية ووظائف لكافة التخصصات بأرامكو

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
نظام مسارات.. 40 ساعة تطوعية مطلبًا للتخرج من الثانوية
أكد مشرف نظام المسارات بإدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، عبدالعزيز الجندان، على أن من متطلبات التخرج في المرحلة الثانوية هو إنجاز الطالب 40 ساعة تطوعية.
12 حالة تنهى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء المدة الرسمية
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على وجود 12 حالة لإنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء مدته الرسمية.
منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
التقديم مستمر.. أرامكو تُعلن عن توظيف مباشر بكافة التخصصات
أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام (2023م).
غدًا.. يبدأ تفعيل ضوابط "إيقاف الخدمات"
يبدأ تطبيق سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، غدًا الخميس، ويتم الإيقاف بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
أمطار وسيول.. خبير طقس يُحذر من بقايا إعصار دانيال على 4 دول عربية
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بقايا إعصار دانيال وعواصف مطرية على 4 دول عربية.
بقاعدة فضائية.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية لمناقشة هذا الأمر
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوشني الفضائية شرقي روسيا.
بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد
كشفت شركة "أبل" عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية "آيفون 15"، خلال الحدث الذي طال انتظاره في مقرها بكاليفورنيا، وتضمن الكشف عن 4 هواتف جديدة، إضافة إلى ساعتين ذكيتين.
عادة خطيرة تؤدي لإصابة الشباب بـ "الزهايمر"
حذرت اختصاصية صحة نفسية من عادة تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر، وذلك في أعقاب تشخيص أصغر مصاب بالمرض بعمر الـ 19 عامًا في الصين.
واجه خطر الموت.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن
أنقذ أطباء، في شمال شرق بيرو، حياة طفل عمره عامين، واجه خطر الموت بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.