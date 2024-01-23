10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 120 ألف فرصة وظيفية وروشتة للإنفاق الأسري المتوازن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة الأولى خليجيًا في خفض بطالة المواطنين خلال هذه الفترة
نجحت المملكة على مستوى دول الخليج، في خفض معدل البطالة بين المواطنين خلال الفترة الممتدة منذ 2017 حتى 2022، لتهبط بها من 12.8 في المئة إلى 8 في المئة.
سلطان آل فارح: المواطنون 4 فئات في التعامل مع المال (فيديو)
وصف الخبير المالي وعضو مجلس الشورى، سلطان آل فارح، التوازن المالي بأنه عندما يكون لديك دخل شهري وتستطيع من خلاله الإنفاق حتى الشهر الذي يليه، دون أن يكون لديك مشاكل مالية.
متحدث شركة البحر الأحمر: سنوفر 120 ألف فرصة وظيفية (فيديو)
أعلن أحمد غازي درويش، المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر الدولية، أن المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها من شأنها أن توفر 120 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على المدينة وتبوك
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب دخل الأسرة.. قبل خصم القروض أم بعده؟
كشف حساب المواطن عن ما إذا كان يتم احتساب دخل الأسرة قبل خصم القروض أم بعد الخصم.
7 غارات أمريكية وبريطانية جديدة على قواعد عسكرية للحوثيين في اليمن
استهدفت أمريكا وبريطانيا مواقع جديدة للحوثيين عبر 7 غارات متواصلة أبرزها قاعدة "الديلمي" الجوية شمالي العاصمة.
تؤثر في هذه الفئة.. ما تأثيرات العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم؟
يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء، ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة اليوم الثلاثاء 23 من يناير.
بالساعة واليوم.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين
كشفت الطبيبة البريطانية، لينوس كونولي، تفاصيل ما يحدث للصحة الجسدية والعقلية عند الإقلاع عن التدخين.
هل عصائر الفاكهة مسؤولة عن زيادة السمنة لدى الأطفال والبالغين؟
كشف تحليل جديد، نُشر في مجلة JAMA Pediatrics ارتباط شرب كوب أو أكثر من عصير الفاكهة الطبيعي يومياً بزيادة طفيفة في الوزن لدى الأطفال والبالغين.
ما حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لرمضان.