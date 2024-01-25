10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وأقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



موعد إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد الموافق 28 من يناير 2024.



أرامكو ثالثًا.. أكبر 6 شركات بالعالم من حيث القيمة السوقية

تجاوزت القيمة السوقية لشركة أرامكو 2.04 تريليون دولار في يناير 2024، واحتلت بذلك ثالث أكبر شركة بالعالم في تعاملات السوق.



حساب المواطن يوضح شروط نزول الدعم لمن يمتلك سجلاً تجاريًا



أوضح حساب المواطن الشروط المطلوب توفرها في المستفيد لنزول الدعم من البرنامج إذا كان يمتلك سجلاً تجاريًا.



تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445



يترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، في مارس 2024، فأين سيصوم المسلمون أطول الساعات؟ وما البلدان التي سيكون النهار فيها قصيراً؟



توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة و8 مناطق



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية.



رابط وطريقة الحصول على وظيفة في "نيوم" براتب 13 ألف ريال



أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13.000 ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.



مساند : 3 شروط لإمكانية استقدام عامل معين بالاسم



أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.



"الخثلان" يوضح حكم صرف أموال الزكاة لنشر العلم الشرعي وبناء مراكز التحفيظ (فيديو)

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صرف أموال الزكاة لنشر العلم الشرعي وبناء مراكز التحفيظ.



"ملح في الشاي" تُشعل عاصفة دبلوماسية بين بريطانيا والولايات المتحدة

لم يكن أحد يتوقع أن عبارة بسيطة مثل "ملح في الشاي" يمكن أن تشعل عاصفة دبلوماسية جديدة بين بريطانيا والولايات المتحدة حول المشروب الشهير، بعد 250 عامًا من إلقاء الثوار الأمريكيين الشاي في ميناء بوسطن.



اكتشاف نظام داخل الأمعاء يؤثر في السمنة والسكري



قرر فريق من الأطباء المختصين بأمراض الجهاز الهضمي بجامعة واشنطن، دراسة كيفية تأثير الطعام والميكروبيوم المعوي على الصحة والمرض.



لمن يعاني من تضخم البروستاتا.. 4 علاجات رئيسة تعرف عليها

البروستاتا هي عبارة عن غدة صغيرة، تقع في الحوض، بين القضيب والمثانة. يؤدي تضخمها إلى الضغط على المثانة والإحليل – مجرى البول.



