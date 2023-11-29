الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف الضمان الاجتماعي وقواعد البيع في المزاد العلني

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى غد الخميس 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

"الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

شروط التصرف بالبضائع المحجوزة وقواعد البيع في "المزاد العلني"
كشفت مصادر عن دراسة في مراحلها النهائية لإقرار قواعد البيع في المزاد العلني، والتي تأتي تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024
توقعت شركة الرياض المالية أن يستقر معدل نمو اقتصاد المملكة في عام 2023، ثم يتبعه انتعاش لاحق في عام 2024.

فرحة المواطنين بفوز المملكة بـ "إكسبو 2030" تكتسح تويتر
منذ أن أعلن المكتب الدولي للمعارض، عن فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030"، متقدمة بفارق 90 صوتًا على إيطاليا وكوريا، والفرحة تعم البلاد.

زوجي متزوج بأخرى ولا يصرف إلا عليها كيف أستفيد من حساب المواطن؟
حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني
قضت محكمة بسجن سائق باكستاني لمدة 4 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على جوال مواطنة ومساومتها والتحرش الجنسي بها.

تحذير: 3 آثار نفسية عند تناول المضادات الحيوية دون داعٍ طبي
حذّر مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض من تناول المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية أو بدون داعٍ طبي، مؤكدًا أن تناوله قد يتسبب في حدوث آثار نفسية ضارة على المريض من أهمها القلق والاكتئاب.

نصائح مهمة للوقاية من نزيف واعتلال شبكية العين
وجه د. ناصر الجهني استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري والسمنة، نصائح مهمة للوقاية من مشاكل اعتلال ونزيف شبكية العين.

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