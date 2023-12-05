10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر وسر التلاعب في قطع غيار السيارات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
رئيس الهيئة العامة للمنافسة يكشف سر التلاعب في قطع غيار السيارات (فيديو)
أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بوجود تلاعب في قطع غيار السيارات والمبالغة في أسعارها.
أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
5 % انخفاض قروض شراء السيارات في المملكة
انخفضت قروض شراء السيارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن انخفضت قيمة القروض التي حصل عليها الأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 11 مليار ريال منخفضة من 11.6 مليار ريال خلال ذات الربع من العام الماضي.
كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟
لم يتبق سوى أربعة أيام على صرف الدفعة 73 من حساب المواطن – شهر ديسمبر.
الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة
أكد حساب المواطن أن اشتراك التابع في التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤثر على قيمة الدعم الذي يشمله بحساب المواطن في حالة واحدة.
اعتقال سفير أمريكي سابق بعد اتهامه بالتجسس لحساب هذه الدولة
أكدت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم توجيه الاتهام إلى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيرا لواشنطن في بوليفيا وعضوا في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما.
قرار فاجأ الكويتيين.. ماذا سيحدث للسلع التموينية في أول يناير؟
كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن القرار الصادر في وقت سابق أمس الإثنين بشأن إلغاء نحو 42 صنفا من المواد التموينية «غير المدعومة» المدرجة في البطاقة المدنية «يأتي في مصلحة المواطن».
حقبة جديدة في واتساب.. وداعًا أرقام الهواتف
يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لتغيير كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل على تعيين اسم المستخدم كبديل لمشاركة أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق.
ميتا تقرر إجراء هذه الخطوة الصادمة في فيسبوك ماسنجر وإنستجرام
أعلنت شركة ميتا إيقاف إمكانية إجراء الدردشات بين فيسبوك ماسنجر وإنستجرام بدايةً من منتصف شهر ديسمبر الجاري.
منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال
تسهم الأطعمة الصحية في تعزيز الذكاء عند الأطفال بصورة ملحوظة بالإضافة إلى تحسين وظيفة الدماغ والذاكرة والتركيز.
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