10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



محامٍ يكشف عن شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية (فيديو)

كشف المحامي أحمد المحيميد، عن الجديد فيما يتعلق بالزواج في نظام المعاملات المدنية.



توضيح من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم

كشف حساب المواطن عن الشروط الواجب توفرها في المطلقة حتى تحصل على الدعم المقرر لها من البرنامج.



"التأمينات" توضح ضرورة القيام بهذه الخطوة لإتمام عملية التسجيل

أكدت صفحة العناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة توثيق العقد من قبل المشترك لإتمام عملية التسجيل.



وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، على سعي الوزارة لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية الإلكتروني.



تحذير.. أمطار على مكة وعسير وضباب بالرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على منطقتي مكة وعسير، ومن ضباب على منطقة الرياض.



مساند توضح إمكانية استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها.



شهيدة ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي بخان يونس

استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



نصيحة من "الفوزان" للذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن خطر اللسان، موجهًا نصيحة إلى الذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة.



أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

إذا أُصيب طفلك بالحمى، فمن الضروري أن تعلمي كيفية قياس درجة حرارته بالطرق الصحيحة، كما يجب عليك أن تعرفي الأماكن الأساسية لقياس درجة حرارة طفلك.



لو نسيتها.. خطوات إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام



تعد إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام Instagram أو تغييرها أمرًا مربكًا، وإذا تم منعك من الوصول إلى حسابك على إنستجرام لأنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب فقط في تغيير كلمة المرور الخاصة بك.





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