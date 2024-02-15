10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة ومكافأة الطلاب في حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:



الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني تبدأ اليوم.. والنتائج في هذا الموعد



يبدأ الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الخميس، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.



كيف يمكن للوالدين مساعدة الأبناء في التغلب على ضغوط الاختبارات؟



من الخطأ النظر إلى الاختبارات على أنها عملية تتعلق بالطلاب وحدهم؛ فالدور الذي تلعبه الأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة ومتابعة أبنائهم عن قرب، ومنحهم الثقة والدعم لا يقل أهمية.



تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

ألزم حساب المواطن، المسجلين في برنامج الدعم بالإفصاح عن مصادر الدخل، بما فيها المكافآت المقدمة للطلاب ضمن بياناتهم الشخصية.



توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



تقرير: 6% زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة

توقع تقرير اقتصادي أن تشهد الرواتب في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6% خلال العام 2024.



فاجعة بدولة خليجية.. وفاة 3 أطفال جرفتهم السيول

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل في سلطنة عمان عقب وفاة ثلاثة أطفال جرفتهم السيول، حيث تم العثور عليهم تباعا وقد فارقوا الحياة.



هل يجوز إعطاء السائق من أموال الزكاة؟

رد الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة في جامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.



جوجل تطلق ميزة التصفح الآمن في أندرويد.. تعرف على أهم فوائدها

أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى التصفح الآمن Safe Browsing في هواتف أندرويد، وهي ميزة مصممة لتنبيه المستخدمين إلى الروابط ومواقع الويب الضارة عند محاولة الوصول إليها.



منها البروكلي.. 6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات



تحتوي بعض أنواع الخضراوات على البروتين، ويمكن من خلال تناولها تحقيق النسب المستهدفة يوميًا لبناء العضلات.



منها ضيق التنفس.. 5 علامات تدل على مدى صحة قلبك

تساعد بعض العوامل على تحديد مدى صحة القلب، حيث تعتمد على أشياء متعددة، مثل ضغط الدم، والتدخين، وكذلك الوزن.