10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته وأمطار على هذه المناطق

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

يواجه بعض المستفيدين من حساب المواطن، إشكالية إيقاف الخدمات البنكية الخاصة بهم لأسباب مختلفة، وهو إجراء يترتب عليه امتناع البنك عن تقديم خدماته له.



رياح شديدة وأمطار وأتربة على مكة و7 مناطق لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.



تزامنًا مع إجازة الطلاب.. تجهيزات واستعدادات مكثفة لاستقبال زوار المسجد النبوي

كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين الحرام والنبوي، أعمال الصيانة بالمسجد النبوي لاستقبال الزوار القادمين للصلاة والتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.



"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

أطلقت منصة "قوى" خدمة تسجيل فتح ملف للمنشآت الجديدة، إضافة إلى إغلاق المنشآت إلكترونيًا، "شطب ملف" عبر حساب الأعمال لدى المنصة مع إمكانية استرداد الرصيد الموجود.



منها العمل الجماعي.. 10 أسباب مهمة لنجاحك في العمل

لتنجح في عملك وتصبح شخصًا محوريًا ومؤثرًا لا غنى عنه في تخصصك ومجالك، ولتختصر سلم نجاحك بأسلوب مهني وأخلاقي، إليك أهم 10 أسباب تساعدك في ذلك وهي على النحو التالي:



شركة LG تُطلق أول تلفاز شفاف في العالم

بعد سنوات من العروض الترويجية في كل مؤتمر أو معرض كبير قررت شركة LG أن تأخذ خطوة للأمام وتطرح تلفازها الجديد ذو شاشة شفافة LG Signature OLED T بصورة تجارية.



السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام سيارة بالبوابة الخارجية، لمجمع البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.



وفاة وإصابة 33 طفلا في حريق بمستشفى جنوب العراق



توفي 3 أطفال وأصيب 30 آخرون و3 مراجعين بحالات اختناق؛ جراء اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.



4 علامات مبكرة لسرطان عنق الرحم.. احذري تجاهلها

سرطان عنق الرحم، هو السرطان الذي يبدأ في عنق الرحم - الفتحة بين الرحم والمهبل، وهو أكثر شيوعًا عند النساء الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.



"الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية".. كل ما تحتاجه لحماية طفلك من الأنيميا

بالنسبة للأشخاص البالغين فإن فقر الدم أو "الإنيميا" هو مرض يمكن علاجه بالعديد من الطرق مثل الإكثار من تناول المأكولات التي تجعل الدم غنيا بخلايا الدم الحمراء وما أكثرها.



