10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تقديم موعد إيداع الرواتب لشهر أكتوبر وتأثير العاصفة "تيج" على المملكة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 من أكتوبر بمشيئة الله.
غدًا.. بداية التسجيل في الرخصة المهنية للتخصصات.. تعرف على التفاصيل
تبدأ وزارة التعليم، غدًا الاثنين، تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، وفق المواعيد التي سبق وأعلنت عنها الوزارة والتي تنتهي في 12/7/1445هـ.
عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات
حددت وزارة المواد البشرية، عدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
إعصار مداري.. "الحصيني" يكشف تأثير العاصفة "تيج" على أجواء المملكة
تشكلت في الساعات الأخير الماضية حالة مدارية في بحر العرب وتم تسميتها بـ "تيج".
لائحة جديدة لتنظيم فروع الجامعات والكليات الأجنبية والأهلية
وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة.
داخل الأودية والصحاري.. 107 بلاغات لمفقودين وعالقين يوميًا
تتعدد بلاغات المفقودين والعالقين كل يوم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وينجح فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ في العثور على الكثير من هذه الحالات إلا أنه لا يستطيع العثور على البعض الآخر.
للحفاظ على الصحة العقلية.. كيف تتعامل إيجابيًا مع اكتئاب أخبار الحروب؟
التعامل مع الأخبار المؤلمة، ومع الظروف والمستجدات المتغيرة التي تمس حياة الإنسان وأمنه واستقراره، مثل أخبار الحروب، تفرض علينا نمطًا معينًا من التعامل.
"الخثلان" يكشف عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها.
اشتراك بقيمة دولار واحد.. تعرف على خدمات منصة "إكس" الجديدة
قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الشركة ستطلق مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين.
في يومها العالمي.. ما لا تعرفه عن "التأتأة" وكيفية حدوثها
يصادف اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، 22 من أكتوبر من كل عام، والذي بدأ الاحتفاء به منذ عام 1998.