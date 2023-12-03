10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول ومسلمو أمريكا يتوعدون بايدن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن
في إطار سعينا الدؤوب للارتقاء بالخدمة الإخبارية وتنويع قنوات الوصول إلى القارئ الكريم، أطلقت صحيفة "تواصل"، قناة عبر تطبيق "واتساب" تتيح من خلالها الاطلاع على الأخبار والموضوعات المنشورة على مدار الساعة.
اليوم اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين ومواد التعثر للثانوية 1444
تبدأ، اليوم الأحد، اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول
حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية الثلاث.
"الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.
التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود
أعلنت جامعة الملك سعود، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا، عن مواعيد التقديم للقبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.
اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية
كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في "المسار العسكري والمسار المدني" للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024م على النحو التالي:
مسلمون يتعهدون بـ "التخلي عن بايدن" في انتخابات 2024 بسبب حرب غزة
أطلق زعماء أمريكيون مسلمون من تسع ولايات متأرجحة – غاضبون من الرئيس بايدن لوقوفه إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حماس – حملة يوم السبت لطرد القائد الأعلى من البيت الأبيض.
تحديث أمني من "أبل".. إليك كيفية تنزيله على هاتف "آيفون"
أصدرت شركة "أبل"، تحديثًا عاجلاً لأنظمة التشغيل، يسمى iOS 17.1.2، يتضمن "إصلاحات أمنية مهمة"، ويوصى به "لجميع المستخدمين"، وفقًا لعملاق التكنولوجيا.
7 وسائل تجنبك هذا القرار الصادم من جوجل لمستخدمي واتساب
مع اقتراب دخول قرار شركة جوجل حيز التنفيذ، تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتسابWhatsApp لنظام أندرويد من أنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم في وقت ما خلال هذا الشهر
منها هبوط العمود الفقري.. 5 أضرار للنوم على البطن
تختلف وضعيات النوم من شخص إلى آخر، فهناك من يفضل النوم على جانبه، وهناك من يفضل النوم على ظهره، وهناك من يفضل النوم على البطن، ولأن البعض يفضلون الاستلقاء على البطن، فلا بد أن تعرف أهم الأضرار التي قد تنتج عنه.
خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين
وسط حالة من الارتباك والمخاوف المتزايدة من حدوث جائحة جديدة، كشف خبير صحي عما يعتقد أنه السبب الحقيقي لتفشي المرض الغامض في الصين.
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