الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تحذير المشاهير في قضايا الديات والإنترنت والجوال للعاملة المنزلية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على اختصاص الجهات المعنية في قضايا القتل والإصلاح والديات، وحذرت مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من التدخل فيها.

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة
كشف حساب المواطن عن حالات خمس يتم فيها منح الدعم للزوجة بصورة مستقلة عن الزوج.

وصل 40 ألف ريال.. قفزة للتمور في حراج بأحد مناطق المملكة
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" حراجا في أحد مناطق المملكة على كمية من التمور.

هل الإنترنت والجوال من حقوق العاملة المنزلية؟
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أن خدمة الإنترنت والجوال الذكي ليست من حقوق العاملة المنزلية، وإنما لها حق التواصل فقط.

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد
وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة مهمة جدًا لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد.

ماذا وراء تعثر مفاوضات الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟ (تقرير)
يتطلع السودانيون إلى توقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن طال أمد الحرب التي تقترب من إكمال شهرها السادس في 15 من أكتوبر الجاري.

أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة
بعد أكثر من 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة، بسبب صدمة نفسية تعرض لها أثناء عمله في إحدى المزارع في ليبيا، رجع المصري محسن عودة إلى أهله.

الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج
كشفت، الدكتورة غادة محمد البسيوني، أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن 5 أسباب وراء سرعة انتشار "بق الفراش".

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

هل الإنترنت والجوال من حقوق العاملة المنزلية؟

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