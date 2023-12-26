10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ​بشرى من "الإسكان" للمواطنين واكتشافات بترولية جديدة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

قرر مجلس الشورى، إعادة تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية في المجلس، بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية لمزيد من الدراسة.



انضمام 3.5 ملايين عاملة منزلية لخدمة تأمين العقود

تدخل «خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية» حيز الإلزام في الأول من فبراير 2024، والتي ستكون إلزامية على العمالة لأول سنتين منذ بداية العقد.



بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ستعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة.



بشرى.. المملكة تستعد للإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة في يناير

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.



"الزكاة" توضح قيمة الجمارك على سيارات المواطنين الواردة من الخارج

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.



كيفية التقديم على حساب المواطن عند وفاة الأب والأوراق المطلوبة



كشف حساب المواطن عن خطوات التقديم على البرنامج من جديد عند وفاة الأب، والأوراق المطلوب تقديمها للحصول على الدعم من البرنامج.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق هائل في مبنى تجاري في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.السمنة عند الأطفال، من الحالات الطبية الخطيرة التي يُصاب بها الأبناء والمراهقون، حيث إنها تتسبب في مشكلات صحية كانت تُعد فيما سبق مشكلات خاصة بالبالغين.تختبر منصة واتساب بعض التغييرات الجديدة في قسم القنوات Channels، وفقًا لما رُصد في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق.