10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم

يُغلق، اليوم الخميس، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني.



أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)

استعرض الكاتب أحمد العرفج، الملقب بـ"عامل المعرفة"، أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم.



حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

أوضح حساب المواطن أنه يمكن تغيير بيانات المستفيد في البرنامج من موظف حكومي أو خاص إلى متقاعد من دون أن يؤثر ذلك على الدعم المستحق.



توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض ومعظم المناطق



يشعر الكثير من الناس في فصل الشتاء بالجوع بشكل مستمر، حيث إن معدل الحرق يزيد بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائدة للتدفئة.