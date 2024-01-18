الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم
يُغلق، اليوم الخميس، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني.

أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)
استعرض الكاتب أحمد العرفج، الملقب بـ"عامل المعرفة"، أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم. 

حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد
أوضح حساب المواطن أنه يمكن تغيير بيانات المستفيد في البرنامج من موظف حكومي أو خاص إلى متقاعد من دون أن يؤثر ذلك على الدعم المستحق.

توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض ومعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين فقط، تتيح للمتقدم الحصول على 5 بدلات ومميزات تنافسية.

غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران.. ماذا يحدث؟
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي عدة انفجارات في جنوب شرق البلاد، وأن السلطات تحقق في الأمر.

للمرة الرابعة.. قصف أمريكي ضد مليشيا الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن
قال مسؤول أمريكي لشبكة CBS الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت جولة رابعة من الضربات على مليشيا الحوثي، فجر اليوم الخميس، في أقل من أسبوع، وسط استمرار استهدافها للسفن المارة في البحر الأحمر.

الدولية للهجرة: 7.7 ملايين سوداني أجبروا على الفرار
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 7.7 ملايين شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في 15 من إبريل 2023.

منها الوضوح والمباشرة.. 7 نصائح للتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل
يضفي الأشخاص السلبيين في العمل نوعًا من اللامبالاة في إنجاز الأعمال، وربما رفع بعضهم شعار "مالم تستطع إنجازه اليوم ستنجزه غدًا!".

بدون وزن زيادة.. 10 نصائح مهمة تساعدك في التغلب على جوع الشتاء
يشعر الكثير من الناس في فصل الشتاء بالجوع بشكل مستمر، حيث إن معدل الحرق يزيد بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائدة للتدفئة.

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