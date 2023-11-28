الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تجميد الحسابات البنكية لرب الأسرة.. هل تكون الزوجة بديلاً له في حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن آلية التسجيل في برنامج الدعم في حال كان رب الأسرة عليه إيقاف خدمات وحساباته البنكية مجمدة.

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الـ 22 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى يوم الخميس القادم 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

قصة أول طائرة تدخل المملكة وأول رحلة طيران يقوم بها الملك عبدالعزيز (فيديو)
روى رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش، قصة أول طائرة تدخل المملكة، وأول رحلة طيران يقوم بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو 80 عامًا.

أماكن تواجد ومواعيد عمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية 1445
كشفت الأحوال المدنية عن إتاحة خدماتها للرجال والنساء عبر وحدات متنقلة في 21 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

طريقة التقديم لشغل وظائف الدفاع الجوي 1445
أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف على برامج التعاقد المباشر.

يمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي.. تفاصيل أخطر 4 فيروسات تهدد البشرية
حذر الخبراء من 4 فيروسات قالوا إنها يمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي لجائحة كوفيد – 19، التي لازال العالم يعاني من تبعاتها الصحية حتى بعد مضي نحو 4 أعوام من تفشيها. 

استشاري: 6 مخاطر لسكري الحمل على الأم
حذر د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، من خطورة سكري الحمل على الأمهات.

جريمة بشعة.. محاكمة 6 طلاب لقيامهم بهذا الأمر بحق معلمهم
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، محاكمة 6 قُصّر، في مزاعم ضلوعهم في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي وقطع رأسه، في أكتوبر 2020 بدوافع دينية.

بحجم مدينة لندن .. تحرك أكبر جبل جليدي في العالم
بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، والذي يزيد حجمه على ضعف حجم العاصمة البريطانية، في التحرك، بعد عقود من بقائه في قاع البحر بالقارة القطبية الجنوبية.

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