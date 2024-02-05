10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.
بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب اليوم الاثنين.
طقس بارد على معظم مناطق المملكة وأمطار وضباب بجازان وعسير والباحة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)
انتشر محتوى مرئي متداول للدكتور محمد المهدي، اختصاصي الأعصاب، يتحدث فيه عن أكياس الشاي، ويستعرض دراسة أجريت عام 2019 حول أضرار هذه الأكياس.
10 إرشادات لسلامتكم الشخصية أثناء قيادة الدراجة الهوائية
أكد المرور السعودي على اتباع قواعد الأمان وإرشادات السلامة عند قيادة الدراجة الهوائية؛ وذلك منعًا للحوادث وللحفاظ على السلامة الشخصية.
حفظ القرآن والصحيحين.. برنامج مكثف بالمسجد النبوي لنشر العلم الشرعي بشكل مؤصل
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح التسجيل في برنامج الحلقات المكثفة بالمسجد النبوي.
أكثر من 66 ألف مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27.365 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر لليوم 121 على قطاع غزة إلى 27.365 شهيدًا، والجرحى 66.630 ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.
أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)
كثيرًا ما نقف متسائلين عند كتابة وإعداد السيرة الذاتية عن أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها، وتلك المعايير التي يجب أن نراعيها بهذا الخصوص عند التقدم لوظيفة ما على أمل الفوز بها.
"فيسبوك" في ميلادها الـ20.. ماذا تغير بمنصات التواصل الاجتماعي؟
يحتفل موقع فيسبوك هذه الأيام بمرور 20 عامًا منذ إنشائه. ففي فبراير من عام 2024، انطلق عملاق التواصل الاجتماعي للمستخدمين ليفتح الطريق أمام منصات أخرى أثرت جميعا على حياة مليارات البشر حول العالم.
منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك
يتميز تطبيق واتساب WhatsApp بالعديد من الميزات الجديدة التي تجعله دائم التحديث وأكثر فائدة ومرونة، وهناك ميزات غير معروفة للعديد من المستخدمين.
3 طرق لتنام سريعًا إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ بالليل
يعاني الكثير من الأشخاص من الاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل، حيث الجسم بحاجة ماسة للراحة، ولا يستطيع أغلبهم العودة لنوم عميق بسرعة، ما يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية على المدى الطويل.