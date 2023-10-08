الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجًزا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟
حتى قبل يومين فقط من صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، ينشغل المستفيدون بالتساؤل حول مصير الدعم الإضافي، وما إذا كان سيتم صرفه ضمن الدفعة 71.

"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%
أكدت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أن نسبة انخفاض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بلغت 35% ما بين 2017 و2022.

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.

رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

توضيح لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة
كشفت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يومًا"، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار.

لائحة العمالة المنزلية توضح الحد الأقصى لساعات العمل يومياً
شددت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، على عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات مع حقه في الحصول على يوم راحة اسبوعياً بأجر كامل.

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات
أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة "بلدي".

لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)
انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه.

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه
يعتبر كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" تأليف الأمريكي ديل كارنيجي، مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بـ نيويورك، من أفضل العلاجات النفسية لمواجهة القلق وتجاوزه بتأصيل علمي واقعي في تسعة أجزاء.

بالتفاصيل.. أستراليا تشيّد أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم
تستعد أستراليا الغربية، في الوقت الحالي، لإنشاء ناطحة سحاب خشبية، تعتبر هي الأعلى على مستوى العالم.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:20 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

الجوازات
7:38 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

عقارات
7:31 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

اقرأ أيضا

رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%

لائحة العمالة المنزلية توضح الحد الأقصى لساعات العمل يومياً

"الأرصاد" يُحذر أهالي نجران: عوالق ترابية تستمر حتى المساء

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحوادث المرورية 6:33 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%

أهم 10 10:02 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

رياح شديدة 1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

أخبار السعودية 4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

اقرأ أيضا

شبورة
12:03 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا على تبوك

الصحة
10:50 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"الصحة" تنظم الملتقى العالمي الأول للتطوع في هذا الموعد

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:49 م السبت، 07 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يبحث مستجدات وتطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأمريكي

مواقيت الصلاة
10:22 م السبت، 07 أكتوبر 2023

الأحد 23 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
10:07 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية

أهم 10
9:44 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

ساند
9:15 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل

القطار الهيدروجيني
9:11 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

s7201226121218
8:43 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه