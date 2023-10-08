10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجًزا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟
حتى قبل يومين فقط من صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، ينشغل المستفيدون بالتساؤل حول مصير الدعم الإضافي، وما إذا كان سيتم صرفه ضمن الدفعة 71.
"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%
أكدت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أن نسبة انخفاض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بلغت 35% ما بين 2017 و2022.
تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.
رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
توضيح لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة
كشفت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يومًا"، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار.
لائحة العمالة المنزلية توضح الحد الأقصى لساعات العمل يومياً
شددت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، على عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات مع حقه في الحصول على يوم راحة اسبوعياً بأجر كامل.
إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات
أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة "بلدي".
لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)
انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه.
وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه
يعتبر كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" تأليف الأمريكي ديل كارنيجي، مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بـ نيويورك، من أفضل العلاجات النفسية لمواجهة القلق وتجاوزه بتأصيل علمي واقعي في تسعة أجزاء.
بالتفاصيل.. أستراليا تشيّد أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم
تستعد أستراليا الغربية، في الوقت الحالي، لإنشاء ناطحة سحاب خشبية، تعتبر هي الأعلى على مستوى العالم.