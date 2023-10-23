10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية وموعد الصرف المبكر للرواتب

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الآن.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين
تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل، الآن، في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصص" لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل.
بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر
يترقب موظفو الدولة إيداع رواتبهم لشهر أكتوبر الجاري، يوم الخميس القادم، وذلك بعد تبكير صرفها عن موعدها الشهري المعتاد.
بعد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جازان.. كيف يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي؟
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تحويل الدراسة، اليوم الاثنين، عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا مدارس محافظة فرسان.
"الأرصاد" يتوقع ضبابًا وأمطارًا رعدية وسيولاً على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة
يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تأهيل 70 ألف مبتعث سعودي يدرسون في 17 دولة لأسواق العمل.
بالتفصيل.. 75دقيقة فارق الدوام الشتوي بين الإدارات التعليمية بالمناطق
بدأت بعض الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، السبت الماضي، في تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مراحل التعليم العام «بنين، بنات» الحكومية والأهلية.
الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف
أعلنت بلدية محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، عن بدء المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبد العزيز.
بالفيديو.. "الخثلان" يكشف أسباب البركة في المال والأهل والولد
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أسباب البركة في المال والأهل والولد.
بالأسماء.. تعرف على أهم التطبيقات المجانية التي تضر هاتفك الذكي
حذّر الخبير التقني ومدير شركة IT-Reserve، بافل مياسويدوف من بعض التطبيقات التي قد تسبب ضررًا للهواتف الذكية وتتجسس على بياناتها.
طيران الاحتلال يقصف محيط مجمَّعيْ الشفاء الطبي ومستشفى القدس بغزة
قصف طيران الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غربي المدينة.
من دون أدوية.. 8 طرق طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى
تسبب حصوات الكلى ألمًا بالغًا للمصابين بها، كما تشكل خطرًا على صحتهم البدنية والنفسية، مما يتطلب علاجًا سريعًا لتفتيت هذه الحصوات أو إخراجها.