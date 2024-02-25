10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الإجازات الرسمية للعامل وأفضل طريقة للاستعداد لرمضان

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:



بشرى سارة من وزير الطاقة بخصوص احتياطيات الغاز

صرَّح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بأنَّ شركة الزيت العربية "أرامكو" قد تمكَّنت -بفضل الله- من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.



4 إجازات سنوية للعمال بالمملكة.. تعرف على ضوابط وشروط الإجازة السنوية

يحصل العمال بالمملكة على 4 إجازات رسمية مدفوعة الأجر سنويًا.



حقيقة تأثير برنامج تمهير على حساب المواطن والضمان الاجتماعي

تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.



أمطار وضباب ورياح متربة على مكة والرياض ومعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.



نصيحة غالية لـ"الفوزان" حول كيفية الاستعداد لرمضان.. ومفاجأة عن الفوانيس والزينة (فيديو)

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك.



"جريمة مخلة بالشرف".. متحدث مكافحة المخدرات: السجن 15عاما وغرامة مليونية في انتظار هؤلاء



أكد متحدث مكافحة المخدرات مروان الحازمي أن كل من تسول له نفسه أن يساعد مخالفي أنظمة الإقامة والحدود والعمل سينال العقوبات السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.



الإطاحة بشخص بحوزته مليون حبة كبتاجون وكميات ضخمة من الحشيش والبودرة في دولة خليجية

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة المحلي، تمكن من ضبط شخص وبحوزته 96 كيلو من مادة الحشيش و2 كيلو من مادة الكيميكال.



أنقذوها في اللحظة الأخيرة.. طفلة لبنانية وجها لوجه مع "كلاب شاردة"

تمكن الأهالي في لبنان من إنقاذ طفلة في اللحظة الأخيرة والتي تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة.



أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار لمرضى السكري

تنظم الساعة الداخلية الطبيعية العديد من العمليات، بدءًا من الشعور بالنعاس وحتى إشارات الجوع، كما تؤثر أيضًا على كيفية معالجة السكر على مدار اليوم.



