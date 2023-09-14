الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ارتفاع أسعار السكن والمياه وتطبيق ضوابط إيقاف الخدمات

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الإحصاء: ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 9% خلال أغسطس
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023م بنسبة 2.0% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2022م.

السجن 10سنوات والغرامة 30 مليونًا لمخالفي تنظيم الاحتطاب
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوباتها بحق مخالفي تنظيم الاحتطاب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، بحسب مسودة اللائحة الجديدة.

قانونيون: إيقاف الخدمات لا يشمل العلاج والتعليم والعمل
تبدأ اليوم الخميس، تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حُدّد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!
في ظل الجدل المثار حول حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب نجله عن المدرسة بدون عذر، قال الدكتور بدر بن سعود، إن الأمر قد يقع في بعض الحالات على مسؤولية المدرسة ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها

11.3مليار ريال مبيعات نقاط البيع لـ180 مليون عملية في 7 أيام
وصلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة إلى نحو 11.33 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 13.84 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

منها جازان وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

كارثة عبر تاريخ اليمن.. 4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية
قُتل أكثر من 4281 طفلًا في اليمن؛ بسبب قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتكليف هؤلاء الأطفال بزراعة الألغام، والتي تسببت في إصابة عدد منهم بإعاقات دائمة.

اكتشاف 13مقبرة جماعية في دارفور بالسودان.. من المسؤول؟
بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة اكتشاف 13 مقبرة جماعية في دار فور، دعت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان جميع الأطراف المشاركة بالصراع إلى حماية المدنيين.

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)
سادت حالة من الجدل، بعد أن عرض البرلمان المكسيكي، جثتين لمخلوقات فضائية غير بشرية في واقعة غريبة نادرة الحدوث.

احذر "متلازمة الأرز المقلي".. وفاة شاب بعد تسخين طبق مكرونة في الميكروويف
قام الشاب "AJ" البالغ من العمر 20 عامًا، بإعداد «طبق مكرونة» قبل 5 أيام وتركه في المطبخ في درجة حرارة الغرفة، وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكروويف.

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)
"مفرق الأحبة وجامع العائلات لدى ملك الموت".. هكذا وصف أهالي الشرق الليبي إعصار "دانيال"، الذي ضرب المنطقة فجر الأحد الماضي، وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

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