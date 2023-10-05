10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجراءات جديدة للمعتمرين وتدريس علوم الفضاء والأمن السيبراني

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الحج يؤكد على أهمية الإجراءات الجديدة لهؤلاء المعتمرين فقط (فيديو)
قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، إن المملكة اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.
منها الجوف وجازان.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
علوم الفضاء والأمن السيبراني مقررات جديدة في المدارس
أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، على أن جهود الوزارة في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية.
تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على غرامات مخالفات إنشاء خزان تجميع دون رخصة
صنفت شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها الجديدة، مخالفات وغرامات مالية.
اليوم.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"
قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اللذان يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم، اليوم الخميس.
تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين
أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة، أن الاثنين المقبل الموافق 9 من أكتوبر سيكون عطلة رسمية للعاملين بالقنصلية.
كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة تجعل المسلم يكسب ثلاثة ملايين حسنة.
زلزال قوي وتحذير من تسونامي ومياه مشعة بالمحطات النووية في هذه الدولة
متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟
القوباء المنطقية أو الهربس النطاقي عبارة عن طفح جلدي ناتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي
زلزال قوي وتحذير من تسونامي ومياه مشعة بالمحطات النووية في هذه الدولة
بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر، ضرب زلزال قوي، صباح اليوم، جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وذلك حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟
يفرض تطبيق المراسلات المشفرة "واتساب"، قيودًا لمنع الاختراق والاستيلاء على حسابات مستخدميه، لكن البعض قد يقع ضحية بسبب عدم الالتزام بإجراءات الأمان التي يتوجب اتباعها.