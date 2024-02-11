10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجازة يوم التأسيس والدعم الإضافي من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
كم يومًا تبقى على يوم التأسيس وما هي مدة الإجازة؟
تحتفل المملكة للعام الثالث على التوالي، في 22 من فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى تأسيسها في عام 1727، اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة.
انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم
تنطلق اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.
تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في مدارس وجامعة الباحة بسبب حالة الطقس
أعلنت إدارة التعليم بالباحة، عن تعليق الدراسة الحضورية في المحافظات التابعة لها، اليوم الأحد، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وسيول وبرد على الرياض والشرقية و5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
لمدة 5 أيام.. تفاصيل احتفال مدارس تعليم الرياض بيوم التأسيس
تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر.
أسعار حجاج الداخل 1445.. الحج تفتح المسار الإلكتروني للتسجيل اليوم
تستعد وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، لإطلاق المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم حج هذا العام 1445.
بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 75 التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره حتى نهاية العام الجاري.
للطلاب والطالبات.. كيف تتعامل مع أسئلة الاختبارات؟
يستعد الطلاب لخوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
منسقة أوروبية: نواجه مشكلة عدم توثيق حوادث الكراهية ضد المسلمين
قالت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس، إن المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا "زادت عقب 7 أكتوبر"، مؤكدة ضرورة توثيق حالات الكراهية ورفع مستوى الوعي من أجل مكافحتها.
أعراض السرطان "الصامتة".. ماذا تعرف عنها؟
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن بعض أنواع السرطان لديها أعراض غامضة أو صامتة، والتي عادة لا تشير إلى وجود داء خبيث في الجسم.
احذر منها.. 7 أطعمة تبقيك مستيقظًا طوال الليل
ليست القهوة المتهم الوحيد بالتسبب في الأرق وعدم القدرة على النوم، ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكافيين وتسبب الأرق وقلة النوم.