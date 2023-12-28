10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وحالات وقف معاش الضمان

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاءت كما يلي:

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تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، عن تعليق الدارسة الحضورية اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.



منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

تتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.



نظام المسؤولية الاجتماعية يلزم الشركات بهذا الأمر

طرحت وزارة الموارد البشرية، نظام المسؤولية الاجتماعية الذي يساعد في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية.



أمطار رعدية وسيول وضباب على الرياض والمدينة و9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



بأمر القضاء.. إجبار مواطن على إعادة حوالة بنكية أُرسلت إليه بالخطأ

أعادت المحكمة العامة في الرياض، حوالة بنكية صدرت بالخطأ من حساب مواطنة إلى حساب آخر بقيمة 40 ألف ريال، وقررت المحكمة أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.



طبيب شرعي يكشف تفاصيل أغرب جريمة واجهها ولم يستطع نسيانها

قال الطبيب الشرعي الجنائي، الدكتور محمد مددين، إن قضايا الطب الشرعي الجنائي في المملكة قليلة.



وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات



حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.



"حميدتي" فاجأ الجميع بلقائه رئيس هذه الدولة

ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في صور رفقة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية "كمبالا".



نزيف الأنف عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

يعاني الكثير من الأطفال من نزيف الأنف الذي يتعرض له غالبيتهم مرة واحدة على الأقل في حياتهم، مما يثير حالة من القلق لدى الوالدين.



طبيب يحذر من وضعيتين للنوم هما الأكثر ضررًا بالجسم

حذر أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية الروسي، الدكتور فلاديمير بوندارينكو من وضعيتي نوم خطيرتين على جسم الانسان.