10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وتبكير موعد إيداع حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم.. فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة
يبدأ، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد في القوات المسلحة على الرتب "جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب".
انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية اليوم
تنطلق، اليوم الأحد، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.
توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تعرف على تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
صدرت موافقة بتعديل نظام التعاملات الإلكترونية بالحذف والإضافة والتعديل، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في جانب تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك
حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حساب المستفيدين.
الثالثة خلال أسبوع.. سقوط قواعد الجيش السوداني في دارفور بيد "الدعم السريع"
استولت قوات «الدعم السريع»، على ثالث قاعدة عسكرية للجيش السوداني في دارفور، ما يضع الإقليم الذي يضم خمس ولايات تحت سيطرة قوات الفريق محمد حمدان دقلو {حميدتي}.
"شؤون الأسرة": أطفال المملكة الأكثر امتلاكًا للهواتف الذكية
سجلت المملكة أعلى نسبة للأطفال الذين يمتلكون هاتفًا ذكيًا ممن تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 عامًا.
منها التواصل مع الآخرين.. 10 نصائح لتحسين المزاج بفاعلية
يتعرض العديد من الناس لتقليب المزاج من الحين للآخر، بسبب التعرض لبعض المشكلات الحياتية، أو ضغوط العمل، مما يجعل البعض يتساءل عن كيفية الخروج من هذه الحالة المزاجية السيئة.
8 نصائح مهمة للأمهات الجدد
تحتاج الكثير من الأمهات الجدد إلى نصائح عملية لمساعدتها في إدارة احتياجات الأمومة؛ بحيث يمكنها الاستمتاع بتلك الأشهر الأولى الثمينة بصحبة مولودها الجديد.
لمرضى السكري.. هذه أفضل فاكهة يمكنك تناولها
على الرغم من أنه ينصح عادة بتناول الفاكهة، إلا أن البعض قد يكون له أثار سلبية على مرضى السكري.