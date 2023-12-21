الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق وكل ما تريد معرفته عن المتحور JN.1

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

طعن أمه حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في وافد ارتكب جريمة "يُندى لها الجَبين"
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:

منها الرياض.. تحذير من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق لـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تعمل على تعزيز صلة الرحم.. 4 شروط لتأسيس الصناديق العائلية
الصناديق العائلية عبارة عن مؤسسة أهلية تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة.

منها "اللسان الأزرق" و"الحمى القلاعية".. 51 مرضا يتربص بالثروة الحيوانية في المملكة
كشف المركز الوطني "وقاء" للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية ومكافحتها عن حزمة خدمات علاجية وإجراءات وقائية من أمراض الشتاء ومنها مرضا "اللسان الأزرق" و"الحمى القلاعية" اللذان يستهدفان الثروة الحيوانية تحديداً في موسمهما بشهر ديسمبر.

هل الخوف من العين والحسد جائز أم محرم؟ "الفوزان" يُجيب
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الخوف من العين والحسد مبينًا صفة اغتسال العائن لأجل علاج المصاب.

بعد سنوات من العلاقات المتوترة .. إطلاق سراح حليف رئيس فنزويلا مقابل 10 أمريكيين
توصلت أمريكا وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

مع تزايد الإصابات به.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد JN.1
صنفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الفرعي JN.1، الذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون على أنه "متحور محل الاهتمام" بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة".

طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل
تعاني الكثير من الأمهات من عدم إقبال أبنائهن على التعليم والدراسة، وربما تطور الأمر إلى عدم الذهاب إلى المدرسة، أو تسربهم منها خلال اليوم الدراسي.

بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11
أصلحت مايكروسوفت مشكلة في نظام ويندوز 11 تسبب انقطاع اتصال الأجهزة بشبكات واي فاي في الجامعات والمؤسسات التعليمية والشبكات العامة.

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