10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الدفاع يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطورات الأحداث في غزة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد
أعلنت عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.
الخميس القادم آخر إجازة مطولة للطلاب في الفصل الدراس الأول
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، بعد غد الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد
تنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.
دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الخطوات
أعلن برنامج سكني، أن الدعم السكني غير المسترد يصل إلى 150 ألف ريال ويحدد حساب صافي الدخل.
منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة
أكد البنك الدولي أن "الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".
البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي
ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن البنتاجون يسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونجرس وتخصيص الأموال لذلك.
نصائح مهمة لحماية الطفل من نزلات البرد في الشتاء
يؤكد الأطباء أهمية حماية الأطفال من نزلات البرد مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار.
أعراض كورونا التي تظهر عند استخدام الحمّام.. تعرف عليها
هناك العديد من الأعراض المعروفة التي تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن هناك أعراض غير شائعة قد تشير إلى ذلك.