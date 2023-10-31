الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

أهم 10
أهم 10
أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الدفاع يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطورات الأحداث في غزة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد
أعلنت عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لها اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد.

الخميس القادم آخر إجازة مطولة للطلاب في الفصل الدراس الأول
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، بعد غد الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد
تنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الخطوات
أعلن برنامج سكني، أن الدعم السكني غير المسترد يصل إلى 150 ألف ريال ويحدد حساب صافي الدخل.

منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة
أكد البنك الدولي أن "الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".

البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي
ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن البنتاجون يسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونجرس وتخصيص الأموال لذلك.

نصائح مهمة لحماية الطفل من نزلات البرد في الشتاء
يؤكد الأطباء أهمية حماية الأطفال من نزلات البرد مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار.

أعراض كورونا التي تظهر عند استخدام الحمّام.. تعرف عليها
هناك العديد من الأعراض المعروفة التي تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن هناك أعراض غير شائعة قد تشير إلى ذلك.

اقرأ أيضا

8686
9:47 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

وزير العدل
9:23 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"العدل": ربط مدد التقاضي بالمؤشرات لحسم القضايا

اختبارات الثانوية
9:03 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد

F9vOpHuXkAAwYi6
8:16 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

خبير طقس يُبشّر سكان الرياض بشأن درجات الحرارة.. ويُحذّر

اقرأ أيضا

بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

هل يحق للمواطن الشراكة في مكاتب المحاماة الأجنبية؟

منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة

عاجل.. وزير الدفاع يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطورات الأحداث في غزة

يضم 15% من عدد الطلاب.. 20 مليار ريال القيمة السوقية للتعليم الأهلي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حافلة مدرسية 3:26 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

عقب دهس طالب.. أولياء أمور يطالبون "التعليم" بهذه الإجراءات (فيديو)

أخبار السعودية 1:57 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التقويم الخارجي على المدارس وشروط حافز الاستدامة

الحرب على المخدرات 1:52 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حصار مُحكم.. الأمن يُباغت تجار ومهربي المخدرات في هذه المناطق

أهم 10 9:49 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ترقيات المعلمين وحريق الإسماعيلية ووفاة طالب دهسًا

اقرأ أيضا

أمطار على القصيم
4:36 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هطول أمطار على منطقة القصيم (فيديو)

أمطار المملكة
4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

مطار الملك خالد
1:57 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

هيئة الزكاة
1:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

اختبارات الثانوية
9:03 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد

التعليم عن بعد1
8:55 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

555 ألف طالب في 3 مناطق يتلقون دروسهم عبر "مدرستي".. ما دور أولياء الأمور؟

مدرستي
8:09 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

سكني
8:07 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الخطوات

أمطار غزيرة وسيول
7:25 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة