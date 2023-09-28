10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. 3 مليارات و200 مليون دولار حصيلة "نزاهة" وأشجار رعدية في مكة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار
قال الكاتب والباحث، الدكتور بدر بن سعود، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" استطاعت خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، استعادة ما يزيد على مليارين و130 مليون دولار لخزينة الدولة، وضبطت اكثر من ثلاثة مليارات و200 مليون دولار.
أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟
وسط توقعات بتراجع الحالة المطرية، شهدت سماء مكة عواصف مطرية وبروقًا وصواعق مختلفة، تشكلت بشكل مخيف كأنها أشجار رعدية في الأفق من الأرض إلى السماء.
منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة
يأمل الميدان التربوي والتعليمي بمنطقة مكة المكرمة من مدير التعليم الجديد عبدالله بن سعد الغنام، معالجة سريعة لأهم ثلاث ملفات تؤثر في سير العملية التعليمية.
تحذير من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين
أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.
برسوم 100 ألف ريال.. تفاصيل فتح التراخيص لـ"شركات حجاج الخارج"
اتجهت وزارة الحج والعمرة إلى زيادة عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ، وتصل مدة الترخيص لـ 5 أعوام، قابلة للتجديد بضوابط.
المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم
استكملت الإدارة العامة للمرور البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.
منها صندوق الاستثمارات العامة.. أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم (تقرير)
تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميًا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة "صراف آلي للعالم".
بحسرة وألم كبيرين.. عراقي: فقدتُ كل عائلتي في زفاف نينوى!
حالة من الصدمة والحسرة والألم سيطرت على ناجٍ من كارثة حفل زفاف مدينة نينوى العراقية حيث ظل يصرخ عبر الهواء بعد وفاة جميع أفراد عائلته الذين كانوا من بين المئات حاضري الزفاف المأساوي.
المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2960 شخصًا
أعلن المغرب، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر الجاري، من 2946 إلى 2960 قتيلاً.
"الصحة العالمية": زيادة في أعداد الإصابات بكورونا بالمستشفيات
أبدت منظمة الصحة العالمية، قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء المقبل.
ذخائر اليورانيوم .. معلومات لا تعرفها عن سلاح أوكرانيا الفتاك
كشفت الولايات المتحدة عن اعتزامها إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا تضمنت لأول مرة ذخيرة مصنوعة من اليورانيوم المنضَّب، مما أثار المخاوف بشأن الآثار الصحية والبيئية المحتملة لهذه المادة.