الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. 3 مليارات و200 مليون دولار حصيلة "نزاهة" وأشجار رعدية في مكة

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار
قال الكاتب والباحث، الدكتور بدر بن سعود، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" استطاعت خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، استعادة ما يزيد على مليارين و130 مليون دولار لخزينة الدولة، وضبطت اكثر من ثلاثة مليارات و200 مليون دولار.

أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟
وسط توقعات بتراجع الحالة المطرية، شهدت سماء مكة عواصف مطرية وبروقًا وصواعق مختلفة، تشكلت بشكل مخيف كأنها أشجار رعدية في الأفق من الأرض إلى السماء.

منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة
يأمل الميدان التربوي والتعليمي بمنطقة مكة المكرمة من مدير التعليم الجديد عبدالله بن سعد الغنام، معالجة سريعة لأهم ثلاث ملفات تؤثر في سير العملية التعليمية.

تحذير من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين
أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.

برسوم 100 ألف ريال.. تفاصيل فتح التراخيص لـ"شركات حجاج الخارج"
اتجهت وزارة الحج والعمرة إلى زيادة عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ، وتصل مدة الترخيص لـ 5 أعوام، قابلة للتجديد بضوابط.

المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم
استكملت الإدارة العامة للمرور البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.

منها صندوق الاستثمارات العامة.. أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم (تقرير)
تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميًا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة "صراف آلي للعالم".

بحسرة وألم كبيرين.. عراقي: فقدتُ كل عائلتي في زفاف نينوى!
حالة من الصدمة والحسرة والألم سيطرت على ناجٍ من كارثة حفل زفاف مدينة نينوى العراقية حيث ظل يصرخ عبر الهواء بعد وفاة جميع أفراد عائلته الذين كانوا من بين المئات حاضري الزفاف المأساوي.

المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2960 شخصًا
أعلن المغرب، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر الجاري، من 2946 إلى 2960 قتيلاً.

"الصحة العالمية": زيادة في أعداد الإصابات بكورونا بالمستشفيات
أبدت منظمة الصحة العالمية، قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء المقبل.

ذخائر اليورانيوم .. معلومات لا تعرفها عن سلاح أوكرانيا الفتاك
كشفت الولايات المتحدة عن اعتزامها إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا تضمنت لأول مرة ذخيرة مصنوعة من اليورانيوم المنضَّب، مما أثار المخاوف بشأن الآثار الصحية والبيئية المحتملة لهذه المادة.

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل

درجات الحرارة
9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

عبدالله بن سعد الغنام
8:52 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة

اقرأ أيضا

المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

هيئة تقويم التعليم تراقب أداء 25 ألف مدرسة إلكترونيًا

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:54 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مقترح بفرض غرامة على تكاليف الزواج و150 ألف ريال دعم من سكني وأمطار على 5 مناطق

أهم 10 11:09 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أهم 10.. نبأ سار لمن يفقد مركبته وبشرى بشأن طقس الخريف وأسرار متحور كورونا الجديد

أخبار السعودية 4:41 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. تنويه مهم بشأن رواتب التأمينات واستقدام العمالة المنزلية من هذه الدولة

أخبار السعودية 1:19 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. رواتب التأمينات وتجزئة الكتب المدرسية ووظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

اقرأ أيضا

تقديم خدمات لوجستية
6:46 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

غرامة 10 ملايين ريال عند تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح

جامعة الملك خالد
6:17 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

جامعة الملك خالد.. زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا

أبشر
1:51 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تنويه مهم من "أبشر" بشأن تحديث للأنظمة في هذا التوقيت

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
12:28 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل

ضريبة القيمة المضافة
10:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

اعتذار الطفل
10:39 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. إياك وتدليل طفلك أكثر من اللازم

الضمان الاجتماعي المطور
10:09 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

رابط الاستعلام.. تعرف على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:41 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. 3 مليارات و200 مليون دولار حصيلة "نزاهة" وأشجار رعدية في مكة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين