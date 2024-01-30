10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن ومفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لايصلي

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



بالأسماء.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم

أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.



فتح النار على مواطن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بعسير

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:



متى يتم صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير 2024؟

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.



توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.



"المرور" يوضح رسوم استخراج لوحة مفقودة للمركبة



أشارت الإدارة العامة للمرور في المملكة إلى أن اللوحات المفقودة للمركبة عليها رسوم جديدة عند إعادة استخراجها.



راتب 14 ألف ريال.. "تداول" تُعلن عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف بهذه المميزات

أعلنت مجموعة تداول عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:



تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

بدأ تطبيق العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية ،الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتعلقة بمخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل.



"الفوزان" يكشف مفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة (فيديو)



كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة.



اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن أطفال قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان متواصل براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.



هل تنفصل تكساس عن أمريكا؟ تفاصيل وأسباب أزمتها مع إدارة بايدن

صراع أمريكي جديد ينضم إلى بؤر الصراعات والحروب التي تخوضها على أكثر من صعيد، ولكن هذا الصراع يحتدم داخل الحدود الأمريكية بين ولاية تكساس وإدارة بايدن بسبب المكسيك.



4 روائح للجسم لا تتجاهلها مطلقًا

هناك الكثير من روائح الجسم التي تعتبر طبيعية ولا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج للشخص، ولكن هناك بعضها يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا.



