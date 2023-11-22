10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد إطلاقها لأول مرة أمس..10 معلومات تهمك عن الشاحنات الهيدروجينية
أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.
تنبيه من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري
حتى قبل يومين من الموعد المحدد لصرف الدعم السكني، لازالت الأسئلة تُطرح من جانب المستفيدين حول موعد إيداعه، نظرًا لموافقته يوم الجمعة – إجازة رسمية.
تنبيه بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن
أصدر حساب المواطن، توضيحًا يتضمن شروط كتابة كلمات المرور التي يجب على المستفيدين الالتزام بها.
البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط
أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي، يعرب اليعربي، أن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تلعب دورًا أساسًا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية.
منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية.
إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس الثلاثاء، إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي.
إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام (التفاصيل)
كشفت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال و"حماس".
منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك
تمتاز بعض البذور بالعديد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة ما تحتويه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في تغذيته، بصورة يومية.
أبحاث جديدة تُعيد الأمل في علاج العقم لدى الرجال
أثبتت دراسة أسترالية حديثة أن الحيوانات المنوية تُكيّف أسلوب سباحتها لتتغلب بأقصى قدر ممكن من السرعة والكفاءة على مختلف ظروف السوائل التي تسبح بها.