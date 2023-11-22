الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بعد إطلاقها لأول مرة أمس..10 معلومات تهمك عن الشاحنات الهيدروجينية
أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.

تنبيه من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري
حتى قبل يومين من الموعد المحدد لصرف الدعم السكني، لازالت الأسئلة تُطرح من جانب المستفيدين حول موعد إيداعه، نظرًا لموافقته يوم الجمعة – إجازة رسمية.

تنبيه بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن
أصدر حساب المواطن، توضيحًا يتضمن شروط كتابة كلمات المرور التي يجب على المستفيدين الالتزام بها.

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط
أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي، يعرب اليعربي، أن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تلعب دورًا أساسًا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية.

منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية.

إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض
باشرت فرق الدفاع  المدني بالرياض، مساء أمس الثلاثاء، إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي.

إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام (التفاصيل)
كشفت وزارة الخارجية القطرية عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال و"حماس".

منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك
تمتاز بعض البذور بالعديد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة ما تحتويه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في تغذيته، بصورة يومية.

أبحاث جديدة تُعيد الأمل في علاج العقم لدى الرجال
أثبتت دراسة أسترالية حديثة أن الحيوانات المنوية تُكيّف أسلوب سباحتها لتتغلب بأقصى قدر ممكن من السرعة والكفاءة على مختلف ظروف السوائل التي تسبح بها.

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مدرستي 8:09 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالأسماء.. إلغاء الدراسة حضوريًا بهذه المناطق والمحافظات اليوم وتحويلها عن بعد

أهم 10 9:32 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة وتأمين صحي مجاني مدى الحياة

مدرستي 7:33 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"

عربة إسعاف 6:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. رفع الجاهزية القصوى للحالة المطرية في منطقة عسير

اقرأ أيضا

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

F_fgxudXoAE0wwf
3:00 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى