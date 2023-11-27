10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية وحكم تجميد النطف

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، إطلاق خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).



10 معلومات مهمة للطلاب والمعلمين عن الفصل الدراسي الثاني



شهد أمس الأحد عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم بالمملكة إلى مقاعد الدراسة، في بداية الفصل الدراسي الثاني.



"الأرصاد" يحذر من أمطار على مكة وضباب وانخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة.



كيف تحصل مطلقة على حق ابنتيها من حساب المواطن بعد استيلاء أبيهما عليه؟

كشف حساب المواطن عن خطوات حصول المطلقة على حق أبنائها في برنامج الدعم، بعد استيلاء أبيهما عليه.

215 متهمًا يوميًا.. 96% زيادة في عدد المتهمين بقضايا مالية

سجل العام الماضي، 77.611 متهمًا في قضايا الأموال بحسب تقرير إحصائي للنيابة العامة، بواقع 215 متهمًا يوميًا في 46.438 قضية.



بالفيديو.. "الخثلان" يوضج حكم الشرع في "تجميد النطف"

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في "تجميد النطف".



5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من حساسية الخريف

في فصل الخريف يتعرض الكثير من الأطفال لما يعرف باسم حساسية الخريف وتشمل الأعراض السعال والكحة واحتقان الأنف وأحيانا ضيقا في التنفس.



منها الفطائر والمعجنات.. 10أطعمة تزيد الوزن في الشتاء

يفرط العديد من الأشخاص في تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وسكريات، مما يسبب لهم السمنة خلال فصل الشتاء، لذا يوصي الأطباء بتجنبها.

عاجل.. منها الداخلية والدفاع الجوي .. تعرف على أهم الوظائف العسكرية والمدنية (تفاصيل)



الدفايات الكهربائية.. منفعة واحدة و9 مخاطر قاتلة

يلجأ الكثيرون لاستخدام الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء، خاصة في موجات الطقس الباردة، للحماية من البرد الشديد، لكن أضرارها قاتلة.