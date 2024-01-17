10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار ووظائف هيئة الزكاة والضريبة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد توجيه مجلس الوزراء.. تعرف على تفاصيل تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار
كشف المستشار بالموارد البشرية بندر السفير، عن تفاصيل قرار تعديل عدد أيام العطلة الرسمية في عيدي الفطر والأضحى.
"الصحة": الظهور بالزي الرسمي للكادر الطبي في وسائل الإعلام "مخالف"
أعلن مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، أن القرار بمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة يشمل حتى الظهور بها في وسائل الإعلام.
طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)
أبلغت المديرية العامة للجوازات عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة المنتهية تأشيرتها.
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على الرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.
جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، أن يوم السبت الموافق 8-7-1445هـ، سيكون آخر موعد للتقديم على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ.
خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر
أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:
150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ.. والصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين سنويا
كشف تقرير جديد لمنظّمة الصحة العالمية أنّ عدد البالغين الذين من مدخني التبغ في جميع أنحاء العالم انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
انهيارات جليدية ومحاصرة سياح في الصين.. هذا ما حدث
قالت وسائل إعلام صينية إن عمال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء سائحين أمس الثلاثاء من منطقة تزلج في شمال غرب الصين حيث تسببت الانهيارات الجليدية في محاصرة أكثر من ألف شخص لمدة أسبوع.
عالم شهير: اكتشاف فيروس جديد يصيب البشر بنفس خطورة كورونا
كشف عالم شهير، عن اكتشاف فيروس لم يكن معروفًا من قبل، وله القدرة على إصابة البشر بنفس خطورة فيروس كوفيد.
للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات
يختلف السبب الرئيس للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم.
الكتابة المعكوسة عند الأطفال وطرق العلاج
الكتابة المرآتية أو الكتابة المعكوسة، هو نمط من الكتابة يقوم على الكتابة عكس الاتجاه الأصلي للغة الكتابة، والذي ينتج عنه صورة معكوسة للكتابة الأصلية.