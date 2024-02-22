10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني وحقوق العامل في يوم التأسيس

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:



وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



اليوم.. بدء إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تبدأ اليوم الخميس، إجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، والتي تستمر حتى السبت 1445/8/21هـ.



خطوة بخطوة.. تسجيل عائلة "فاقد الأهلية" في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن كيفية إدراج عائلة رب الأسرة "فاقد الأهلية" في برنامج الدعم.



"الأرصاد" يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.



تعرّف على حقوقك عند صاحب العمل في إجازة يوم التأسيس

تحتفي المملكة اليوم الخميس، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود (رحمه الله ).



خلال 5 دقائق.. عالم عربي ينجح في اختراع شاحن سريع لبطاريات الليثيوم

حصل العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم، رشيد اليزمي، على براءة اختراع خاصة بالشحن سريع لبطاريات الليثيوم.



بعد انخفاض أسعاره.. ما أهم أنواع البصل في المملكة؟

تسببت أزمة ارتفاع أسعار البصل بالمملكة، خلال الأيام السابقة، إلى زيادة الاهتمام به؛ فهو من الخضراوات التي لا يستغني عنها أي بيت لما يحتويه من فوائد كثيرة.







أفضل 3 أطعمة لمنع تساقط الشعر

يتأثر حوالي ثلثي الرجال بالصلع الذكوري، لكن تساقط الشعر لا يقتصر على الرجال فقط، حيث إن 40 في المئة من النساء فوق سن 70 عامًا يعانين منه أيضًا.



لكل موظف.. 3 نصائح مهمة للوقاية من أضرار العمل المكتبي

وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة"، نصائح مهمة للموظفين للوقاية من خطورة الجلوس لفترات طويلة.



بعد الإصابة بالعقم.. أعراض لا تحصى لمرض صامت يجتاح أمريكا

في سلسلة من المخاطر البيئية، كشف باحثون عن ظاهرة صامتة ومثيرة للقلق في الولايات المتحدة الأمريكية.

