10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. طلبات التقاعد المبكر للمعلمين والتسجيل في حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شفاعة أمير القصيم تنقذ رقبة مواطن من القصاص
أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو ”، وتجاوب خيري من أولياء الدم، في عتق رقبة مواطن من القصاص.
مع السجن والغرامة.. إحالة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام إلى مكافحة الفساد
أكدت المصادر المطلعة على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم، وتضمنت 37 مادة لتفسير النظام، على أن يسري العمل بها في وقت لاحق.
موعد إغلاق باب التقديم على طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية
تغلق وزارة التعليم، السبت المقبل، 1445/3/1هـ (16/9/2023)، باب التقديم لطلبات التقاعد المبكر والإعارة، وذلك من خلال نظام فارس.
غرامة 100 ألف ريال على مخالفي نظام البيئة
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة التاسعة والثلاثين (39) من نظام البيئة، الذي يهدف إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي
أتاح “حساب المواطن” التسجيل في البرنامج وفق الشروط المحددة للاستفادة من برنامج الدعم.
خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على هذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مغبرة، وتساقط حبات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.
عقب زلزال المغرب.. 3 هزات أرضية تضرب مدنًا شمال العراق
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3 هزات أرضية متفاوتة في دهوك وكركوك شمال البلاد.
يخلع القلوب.. شاهد "إعصار دانيال" وهو يضرب بنغازي شرق ليبيا
في مشهد مخيف ومرعب، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر إعصار دانيال المدمر، وهو يضرب مدينة بنغازي شرق ليبيا.
"وعلّم الإنسان ما لم يعلم".. ابتكار قلم جديد يكتب على الماء
يقدم لنا العلم كل يوم الجديد من الاختراعات والابتكارات التي تدهشنا، والتي ربما كنا نعتقد أنها من المستحيل الوصول إليه، ومن ذلك ابتكار قلم جديد بإمكانه الكتابة على الماء.
مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً
أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.