1.5 تريليون ريال قيمة الاستهلاك العائلي في المملكة

أ أ
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية
بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق
المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون ريال.
وأظهرت أحدث بيانات الحسابات القومية السنوية أن خدمات الترفيه والترويح
والتعليم والخدمات الثقافية سجلت أسرع نمو سنوي في الإنفاق وبنسبة 27.7%.
بيانات الحسابات القومية السنوية
وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإنفاق من 138.1 مليار ريال إلى 176.3 مليار ريال.
زيادة الانفاق على الطعام والشراب 15%وسجل الإنفاق الاستهلاكي العائلي نموا في مختلف القطاعات، حيث ارتفع
الإنفاق على الطعام والمشروبات والدخان بنسبة 15%، مرتفعا من 306 مليارات ريال إلى
351.7 مليار ريال.
وارتفع الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 10.1%، مرتفعا من 65.5 مليار ريال إلى 72.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على الإيجار والوقود والإضاءة بنسبة 6.8% مرتفعا من 317.9 مليار ريال.