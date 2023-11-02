1.5 تريليون ريال قيمة الاستهلاك العائلي في المملكة

أ أ

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون ريال. اضافة اعلان





بيانات الحسابات القومية السنوية



زيادة الانفاق على الطعام والشراب 15%





ارتفاع الانفاق على الأثاث والمفروشات





11.4% زيادة في الانفاق على النقل والمواصلات



وأظهرت أحدث بيانات الحسابات القومية السنوية أن خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية سجلت أسرع نمو سنوي في الإنفاق وبنسبة 27.7%.وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإنفاق من 138.1 مليار ريال إلى 176.3 مليار ريال.وسجل الإنفاق الاستهلاكي العائلي نموا في مختلف القطاعات، حيث ارتفع الإنفاق على الطعام والمشروبات والدخان بنسبة 15%، مرتفعا من 306 مليارات ريال إلى 351.7 مليار ريال.وارتفع الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 10.1%، مرتفعا من 65.5 مليار ريال إلى 72.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على الإيجار والوقود والإضاءة بنسبة 6.8% مرتفعا من 317.9 مليار ريال.وارتفع الإنفاق على الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 6%، مرتفعا من 109.6 مليارات ريال إلى 116.1 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على العناية الطبية والنفقات الصحية بنسبة 12%.والإنفاق على النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 11.4%، مرتفعا بنسبة 281.4 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال، أما الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى فارتفع بنسبة 10.5%، مرتفعا من 108 مليارات ريال إلى 119.4 مليار ريال.