1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة.. بزيادة 3.5%

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كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "مرصد منشآت " زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني. اضافة اعلان





1.27 مليون منشأة نصفها في الرياض



القصيم أهم المناطق الاستثمارية في المملكة



انتعاشًا في رأس المال الجريء



وأكد على أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل 1.27 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3%.وأشار المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية في 46 صفحة، إلى منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة.واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد؛ أوضح خلالها أن منطقة القصيم تعد من أهم المناطق الاستثمارية في المملكة.مشيراً إلى الأهمية التي توليها الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج الداعمة لتعزيز المهارات الإدارية والمالية لأصحاب المنشآت، مستشهداً ببرنامج "انطلقنا" الذي دشنته الغرفة.واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها 326.3 مليون ريال.وشهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال.