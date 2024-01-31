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1 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في شرورة، وأقلها 1 في طريف شمال المملكة.

وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان ووادي الدواسر وبيشة، و27 في مكة المكرمة، و25 في الرياض، و23 في المدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 1، والقريات 2، وعرعر ويكاكا 3، وتبوك 4، حائل 5، والسودة 6، ورفحاء 7 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.


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