1 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في شرورة، وأقلها 1 في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان ووادي الدواسر وبيشة، و27 في مكة المكرمة، و25 في الرياض، و23 في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 1، والقريات 2، وعرعر ويكاكا 3، وتبوك 4، حائل 5، والسودة 6، ورفحاء 7 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.