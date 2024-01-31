1 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في شرورة، وأقلها 1 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان ووادي الدواسر وبيشة، و27 في مكة المكرمة، و25 في الرياض، و23 في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 1، والقريات 2، وعرعر ويكاكا 3، وتبوك 4، حائل 5، والسودة 6، ورفحاء 7 درجات مئوية.